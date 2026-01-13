Prima pagină » Social » Austeritatea lui Bolojan generează tragedii în plină iarnă. Un bărbat de 65 de ani a murit de hipotermie, lângă soția bolnavă

Austeritatea lui Bolojan generează tragedii în plină iarnă. Un bărbat de 65 de ani a murit de hipotermie, lângă soția bolnavă

Ruxandra Radulescu
13 ian. 2026, 13:38, Social
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia, care suferă de o boală psihică. Cei doi locuiau într-o locuință socială a primăriei și opriseră căldura, în ciuda temperaturilor care au indicat -15 grade pe timpul nopți. Amintim că majorarea tarifelor la electricitate și creșterea taxelor, măsuri impuse de guvernul Bolojan, au determinat mulți români să renunțe la încălzire, în plină iarnă. 

Vecinii au chemat ambulanţa, iar la faţa locului a ajuns un echipaj medial, însă cei doi soţi au refuzat să meargă la spital. Câteva ore mai târziu, locatarii au sunat, din nou la Urgenţe, iar medicii ajunşi la locuinţa celor doi au constatat decesul bărbatului.

”La data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, vecinii săi mai în vârstă, nu răspund la telefon. La sosirea poliţiştilor şi echipajului medical, s-a constat că cele două persoane ( un bărbat de 65 de ani şi o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie. Aceştia au primit îngriji de la personalul medical, refuzând transportul la spital. Ulterior, în jurul orei 21:30, poliţiştii au fost sesizaţi că bărbatul a decedat”, a transmis IPJ Timiş.

Conform procedurilor, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Femeia a fost preluată de rude.

Bolojan a tăiat indemnizațiile pentru persoanele cu handicap

În noiembrie 2025, premierul Ilie Bolojan vorbit despre tăierea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. În viziunea premierului, această categorie de oameni reprezintă o pondere prea mare din populația activă.

„Să reducem portițele, pensia de invaliditate care nu este acoperită de o boală, sau indemnizații de handicap. Avem peste 950.000 de cetățeni români care beneficiază de indemnizații de handicap, care este o pondere mare din populația activă”, a declarat Bolojan, la acel moment.

Bolojan a obligat beneficiarii de ajutor social să plătească CASS

În luna iulia a anului trecut, premierul Ilie Bolojan a anunţat că anumite categorii sociale nu mai sunt exceptate de la plata CASS.  Reţinerea contribuţiei de 10% la asigurările de sănătate va fi făcută la sursă, de către instituţiile subordonate Ministerului Muncii.

Principalele categorii vizate sunt pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei (doar pentru suma care depăşeşte acest prag valoric), părinţii care beneficiază de concediu şi indemnizaţie de creştere a copilului, şomerii, persoane persecutate (beneficiare ale unor legi reparatorii), respectiv beneficiarii ajutoarelor sociale de tip venit minim de incluziune.

Guvernul Bolojan s-a împrumutat cu 1,2 miliarde la începutul lui 2026

Guvernul Bolojan s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei la începutul lui 2026 de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 105 milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.

Ministerul Finanțelor a făcut luni, 12 ianuarie, un nou împrumut de la bănci prin două licitații cu titluri de stat, la dobânzi de 6,44% și 6,65% pe an. În prima licitație, Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de obligațiuni de stat scadentă în iulie 2030 și a împrumutat 700 milioane de lei, la o dobândă anuală de 6,44%.

Din cele 700 de milioane de lei, băncile au subscris 2,283 de miliarde de lei. De asemenea, ministerul a atras 500 milioane de lei printr-o a doua emisiune de obligațiuni de stat la un randament mediu de 6,64% pe an.

FOTO: Mediafax/Envato

