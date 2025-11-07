Prima pagină » Social » Când este bine să oprești căldura iarna pentru a face economie. Trucurile care își scad factura la încălzire

Când este bine să oprești căldura iarna pentru a face economie. Trucurile care își scad factura la încălzire

07 nov. 2025, 12:49
Când este bine să oprești căldura iarna pentru a face economie. Trucurile care își scad factura la încălzire
Există trucuri care te pot ajuta să menții căldura în interior / foto: Mediafax

Există câteva trucuri care ne ajută să plătim mai puțin atunci când primim factura la încălzire, fără să tremurăm de frig în case.

Când este bine să oprești căldura iarna ca să faci economie. Experții vin cu câteva sfaturi importante ca să nu golim buzunarele iarna.

Sfaturile experților pentru a plăti mai puțin la încălzire

Potrivit experților, dacă vrem să facem economie ar fi bine să oprim căldura cu 30 de minute înainte să mergem la culcare. Chiar dacă temperatura în cameră va scădea, nu o să resimțim acest lucru pentru că vom dormi înveliți. De asemenea, studiile arată că dormim mai bine atunci când în cameră este puțin mai rece.

Dacă vom opri centrala înainte să ne băgăm în pat, nu trebuie să uităm să pornim termostatul cu 30 de minute înainte să ne trezim, astfel nu ni se va mai părea atât de frig în casă.

Potrivit specialiștilor, termostatul ar trebui setat la o temperatura de 20-21 de grade Celsius pe timpul zilei, iar pe timpul nopții poți seta temperatura la aproximativ 15 grade Celsius.

Alte trucuri pentru a salva banii

De asemenea, dacă pe timpul zilei nu este nimeni acasă, atunci ar fi bine să fie oprită căldura pentru a nu consuma inutil și programată să pornească înainte de a ajunge acasă.

De asemenea, dacă plecăm mai multe zile, atunci putem opri căldura, astfel vom face o economie semnificativă.

Specialiștii spun că astfel putem plăti facturi mai mici cu 10-20% la încălzire.

