Cât de scump este schiatul la Brașov. O cartelă pentru tot sezonul costă peste o mie de euro

05 nov. 2025, 12:14, Social
Câți lei plătesc turiștii pentru un sejur de Revelion la Poiana Brașov / sursă foto: Shutterstock

În Poiana Brașov, abonamentul pentru un adult a crescut semnificativ. Pentru tot sezonul prețul acestuia este de 5.500 de lei, față de 5.000 anul trecut, iar pentru copii 3.300 de lei. O singură urcare și coborâre cu telecabina costă 70 de lei.

Peste o mie de euro pentru un abonament pentru întreg sezonul se schi în Poiana Brașov

Convertit în euro (la un curs de aproape 5 lei), acest abonament pentru tot sezonul de schi din Poiana Brașov de 5.550 de lei reprezintă echivalentul a 1.100 de euro.

Mai exact, prețurile au crescut cu 9% față de anul trecut în Poiana Brașov.

„Tarifele sunt mari pentru români, dar pentru turiștii străini nu este semnificativ. Şi stațiunea Poiana Brașov este scumpă”, spun turiștii, potrivit Observator News.

De altfel, prețurile variază și în funcție de tipul de cartelă. De la ora 11 accesul va costa 190 de lei pentru adult și 115 lei pentru copii. Pentru zece zile, abonamentul costă 1.730 de lei pentru adulți și 970 de lei pentru copil.

Reprezentanții Primăriei Brașov susțin că aceste majorări au fost necesare pentru a acoperi costurile mai mari la energie și întreținere.

„Sub creșterile cu TVA, cu energia electrică, indicele de consum, am încercat să aducem un echilibru între aceste creșteri”, a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Prețurile din Poiana Brașov concurează cu cele din Austria și Elveția

Prețul pentru o cartelă pentru tot sezonul de schi în Poiana Brașov plasează stațiunea românească în aceeași categorie de tarif cu destinațiile alpine premium.

În Austria, un abonament de sezon în stațiunea SkiWelt costă între 999 și 1.145 de euro, iar în Ischgl/Silvretta prețul ajunge la 1.128 de euro.

În schimb, în Slovenia, un abonament de sezon la Krvavec este în jur de 590 de euro, iar în Bansko (Bulgaria) costă aproximativ 750 de euro pentru adulți.

În Polonia: în Zakopane – Kasprowy Wierch, un ski pass de sezon costă aproximativ 500 de euro, iar în Szczyrk Mountain Resort prețul ajunge la 470 de euro.

În Elveția, în stațiuni precum Verbier sau Zermatt, prețurile pentru un ski pass de sezon depășesc 1.500 de euro.

