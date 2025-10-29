Rețeta reinterpretată a lui chef Florin Dumitrescu. Cum faci cea mai bună plăcintă de dovleac

Chef Florin Dumitrescu aduce o rețetă reinterpretată a savuroasei plăcinte cu dovleac. O combinație între tradiția românească cu o notă rafinată și actuală. Desertul propus de el este perfect pentru serile reci de toamnă sau pentru mesele tematice de Halloween. Cu ingrediente simple, dar atent alese, preparatul promite un echilibru ideal între textură, gust și aromă.

Într-un videoclip postat pe YouTube, chef Florin Dumitrescu explică secretul rețetei sale: „Secretul unei plăcinte reușite stă în calitatea ingredientelor și în coacerea lentă a dovleacului”.

Ce face specială rețeta de plăcintă de dovleac a lui chef Florin Dumitrescu

Dovleacul trebuie copt până devine moale și ușor caramelizat, apoi se amestecă cu zahărul brun, scorțișoară, nucșoară și un strop de vanilie. Rezultatul este o plăcintă aurie, parfumată, care umple casa cu un miros de toamnă și amintește de serile petrecute în familie.

Inspirată din bogăția sezonului, această rețetă aduce în prim-plan gustul autentic al dovleacului copt și aroma caldă a condimentelor.

Ingredientele recomandate de chef pentru desert

Lista de ingrediente propusă de Florin Dumitrescu este simplă, dar echilibrată. Pentru plăcinta cu dovleac, el recomandă:

1 kg dovleac plăcintar

100 g zahăr brun (sau după gust)

50 g unt

1 linguriță scorțișoară măcinată

jumătate de linguriță nucșoară (opțional)

1 plic zahăr vanilat

500 g foi de plăcintă (de tip filo)

50 ml ulei (pentru uns foile)

2 ouă

2 linguri smântână (opțional)

zahăr pudră pentru decor

Chef-ul precizează că foile pot fi înlocuite cu un aluat fraged de casă, pentru o textură mai densă. Umplutura trebuie să rămână cremoasă, dar nu apoasă, motiv pentru care dovleacul copt trebuie scurs bine înainte de amestecare.

Cum se prepară plăcinta pas cu pas

După coacerea dovleacului, Florin Dumitrescu topește untul într-o tigaie. Apoi adaugă pulpa moale de dovleac împreună cu zahărul brun, scorțișoara și vanilia. Compoziția se lasă câteva minute pe foc mic, până când capătă o culoare intensă și un parfum bogat.

Într-o tavă unsă ușor cu ulei, se așază foi de plăcintă și straturi subțiri de umplutură. Fiecare foaie se unge cu puțin ulei sau unt topit, iar ultimul strat trebuie să fie de foi. Deasupra se adaugă ou bătut amestecat cu smântână, pentru un aspect lucios și o crustă crocantă.

Plăcinta se coace la 180°C, timp de aproximativ 40 de minute, până devine rumenă și fragedă. După răcire, se pudrează cu zahăr și se servește simplă sau cu o lingură de frișcă naturală.

Recomandările autorului: