Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și de ce Europa nu vrea să o oprească

25 oct. 2025, 23:12, Social
În fiecare toamnă, europenii trec printr-un ritual de schimbare a orei. Ceasurile se dau înapoi cu o oră în ultima sâmbătă spre duminică din octombrie, acest lucru va face diminețile luminoase, iar serile întunecate. Pentru unii această schimbare trece neobservată, iar pentru alții este un mic haos: somn fragmentat, nervozitate, o senzație de oboseală greu de explicat.

De ce Uniunea Europeană nu renunță la schimbarea orei

De mai bine de cinci ani, Uniunea Europeană promite că va stopa schimbarea orei. În 2018 peste 4,6 milioane de europeni au răspuns la o consultare publică, iar 84% au spus răspicat că vor ca schimbarea orei să fie eliminată. În 2019, Parlamentul European a votat pentru desființarea ei, dar, ca în multe alte povești europene, procesul s-a blocat la Consiliu.

Țările nu se înțeleg: unele, precum Finlanda, cer o oră fixă pe tot continentul; altele, ca Grecia, Cipru sau Portugalia, spun că diferențele de fus orar sunt prea mari pentru o soluție unică. În lipsa unei majorități calificate, directiva a rămas suspendată, iar ceasurile Europei continuă să bată în două ritmuri, unul de vară, altul de iarnă.

În societatea modernă, problema se complică și mai mult: lipsa de expunere la lumină naturală e dublată de abuzul de lumină artificială — în special cea albastră, emisă de ecranele telefoanelor și laptopurilor. „Mulți oameni petrec seara ore întregi online, iar asta dereglează secreția normală de melatonină, agravând efectele schimbării orei”, explică specialiștii de la Socola.

Soluțiile recomandate de psihologi sunt simple: o rutină de somn stabilă, evitarea ecranelor înainte de culcare, o cameră întunecată și liniștită, și, mai ales, expunerea la lumină naturală în timpul zilei. „Lumina este semnalul care resetează ceasul nostru biologic”, spun medicii. O plimbare în aer liber, chiar și de 15 minute, poate face diferența.

