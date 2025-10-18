Prima pagină » Social » De ce ne îmbolăvim, de fapt, iarna. Adevărul despre frig și curent

18 oct. 2025, 20:45, Social
Sursa foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Mulți oameni se întreabă de ce răcesc iarna, mai ales când temperaturile scăzute aduc numeroase viroze și gripă. Medicii explică limpede faptul că nu frigul este cauza directă, ci contactul cu virusurile respiratorii care circulă mai intens.

În sezonul rece, oamenii stau mai mult timp în spații închise, unde transmiterea microbilor devine mult mai ușoară și frecventă.

Aerul rece și uscat este și el un factor care favorizează multiplicarea virusurilor respiratorii, iar imunitatea scade din cauza stresului și oboselii acumulate. Lipsa expunerii la lumina solară duce la carență de vitamina D, un element esențial pentru un sistem imunitar echilibrat. Organismul devine astfel mai vulnerabil, iar infecțiile respiratorii se instalează rapid, mai ales la copii și vârstnici.

Frigul sau curentul, ce ne îmbolnăvește?

Mulți oameni cred că răcim din cauza frigului sau curentului, însă aceste elemente nu cauzează direct boala. Ministerul Sănătății a precizat că răceala comună este determinată exclusiv de virusuri respiratorii care se transmit ușor între persoane.

Expunerea la frig doar slăbește bariera naturală a organismului, astfel se reduce circulația sângelui în mucoase și favorizează pătrunderea microbilor. Prin urmare, nu curentul este cel care ne îmbolnăvește, ci virusurile care profită de scăderea imunității în sezonul rece.

Cum putem să prevenim răceala în sezonul rece

Răceala pe timpul iernii are legătură directă cu obiceiurile noastre zilnice: alimentația deficitară, stres constant, somn insuficient și aer uscat. O alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume proaspete, ajută sistemul imunitar să reziste mai bine la variațiile de temperatură.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, igiena corectă a mâinilor și aerisirea frecventă a încăperilor reduc semnificativ riscul de viroze. De asemenea, vaccinarea antigripală și hidratarea adecvată rămân măsuri esențiale pentru întărirea organismului în sezonul rece.

Nu frigul, ci combinația de stres, oboseală și contactul cu persoane bolnave ne slăbesc cel mai mult. Răcim când uităm să ne odihnim, să ne hrănim corect și să oferim corpului timpul necesar refacerii.

