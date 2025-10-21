Răbdarea bucureștenilor este pusă din nou la încercare. Sute de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură, din cauza unor lucrări la rețeaua de termoficare anunțate astăzi de Compania Municipală Termoenergetica București. Confrom instituției, în următoarele zile se vor efectua lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice.

Compania Municipală Termoenergetica din București transmite într-un comunicat de presă că intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, dar garantează că echipele de intervenție sunt prezente pe teren pentru a remedia cât mai repede problemele.

Care sunt zonele afectate din Capitală?

Echipele de la Termoenergetica vor interveni pe strada Smaranda Brăescu din Sectorul 1, unde se vor executa lucări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (20 de blocuri), din data de 20 octombrie, ora 08:00, până în data de 21 octombrie, ora 23:00. De asemenea, pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și pe Șoseaua Nicolae Titulescu din Sectorul 1, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (23 de blocuri și imobile, respectiv, 4 blocuri și imobile). Lucrările încep pe 22 octombrie și se vor încheia pe 23 octombrie, ora 23:00.

În Sectorul 2 din Capitală se va lucra pe strada Radovanu, strada Slt. Cristescu Dima și pe Aleea Hobița. Lucrările de remediere a avariei vor sista de la căldură și apă caldă 44 de blocuri. În Sectorul 4 vor fi efectuate lucrări în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești și vor afecta 129 de blocuri și 2 agenți economici începând de astăzi, până pe 23 octombrie, ora 23:00. În Sectorul 5, 10 blocuri vor fi afectate de lucrările pentru remedierea avariei în zona Șoseaua Alexandriei, începând de astăzi până pe 22 ocotombrie.

Și la intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească din sectorul 6 va fi oprită apa caldă și căldura pentru lucrările de remediere a avariilor, 20 de blocuri vor fi afectate pe 23 octombrie între orele 09:00 și 22:00.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea în sistem centralizat, pe perioada sezonului rece

Cum să îți menții casa călduroasă în timpul sezonului rece, fără să plătești în plus la facturi. La ce să fii atent