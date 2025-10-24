Dezvăluirea unui diplomat francez. De ce francezii se mută în România la bătrânețe: „Maică-mea a trăit în Franța și de curând s-a mutat în România”

Un diplomat francez a dezvăluit de ce tot mai mulți francezi aleg în ultima vreme să își trăiască bătrânețea în România. Chiar și mama acestuia a luat această decizie. Motivul invocat este cel că după ce se pensionează au acces mult mai rapid la serviciile medicale.

De ce aleg francezii să se mute în România la bătrânețe

Pascal Fesneau, consulul onorific al Franței la Cluj, a dezvăluit că mama lui se află printre francezii care aleg să își trăiască bătrânețea în România.

„Maica-mea a trăit în Franța și de curând s-a mutat în România, pentru că este mult mai simplu, când devii o persoană mai în vârstă, să trăiești în România decât în Franța. Accesul la un medic, de exemplu, este mai ușor. La fel și accesul la un maseur, la un kinetoterapeut sau la o operație de cataractă. Este mai simplu atâta timp cât, evident, ai resursele financiare care îți permit, dar măcar ai această posibilitate”, a explicat Pascal Fesneau, potrivit stiridiaspora.ro.

Avantajele României față de Franța

Potrivit diplomatului, în Franța pentru o intervenție minoră se așteaptă luni de zile, pe când în România totul se rezolvă mult mai repede.

„Un oftalmolog în Franța, în zona Vichy, dacă vrei o programare, trebuie să aștepți șase luni, și apoi mai trebuie să aștepți încă șase luni ca să te opereze cineva de cataractă. De ce? Pentru că un oftalmolog în Franța nu operează cataracta. Trebuie să te duci la spital și să fii înscris pe lista de așteptare”, a mai spus consulul.

Un alt avantaj pe care îl au românii este posibilitatea de a alege între serviciile medicale de la stat și cele de la privat.

„La noi nu funcționează chiar așa. Voi aveți aici, în România, un sistem amestecat, aș zice, un sistem public și un sistem privat, în sensul că poți alege să mergi ori la public, ori la privat. Desigur, este un deficit de medici și, în general, oamenii nu au posibilitatea să plătească sume exorbitante chiar la o clinică privată. Și clinicile private nu sunt în orașele mici, sunt doar în orașele mari”, a explicat reprezentantul Franței la Cluj.

