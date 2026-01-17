Prima pagină » Social » Scene sângeroase după ce un deținut a vrut să-i facă soției o surpriză și a venit acasă neanunțat. A fost nevoie de Poliție și Ambulanță

Scene sângeroase după ce un deținut a vrut să-i facă soției o surpriză și a venit acasă neanunțat. A fost nevoie de Poliție și Ambulanță

Andrei Dumitrescu
17 ian. 2026, 05:00, Social
Scene sângeroase după ce un deținut a vrut să-i facă soției o surpriză și a venit acasă neanunțat. A fost nevoie de Poliție și Ambulanță

Un deținut de la penitenciarul Târgu Jiu, care a ajuns acasă neanunțat, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută. Bărbatul, care credea că soția se va bucura, a descoperit că femeia adusese un alt bărbat, chiar în căminul conjugal.

Cea mai importantă dintre recompensele de care se poate bucura un deținut este permisia. Nu a fost și cazul lui Ion D., care își executa pedeapsa în regim deschis la Penitenciarul Târgu Jiu.

Dublă surpriză

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, anul trecut, bărbatul a primit o permisie, însă nu și-a anunțat familia. După ce a ieșit pe poarta închisorii, bărbatul a rămas câteva ore la Târgu Jiu, ca să rezolve unele probleme rămase neîncheiate, după care a plecat către casa părintească din comuna Săcelu, unde locuia alături de nevastă.

Sursele citate au menționat că Ion D. nu i-a telefonat partenerei de viață întrucât dorea să apară dintr-o dată în curtea locuinței și să-i facă o surpriză.

Numai că surpriza a fost de ambele părți, în condițiile în care a descoperit că în casa lui se instalase un alt bărbat. Conform anchetatorilor, cuprins de furie, soțul înșelat l-a bătut crut pe amant, după care și-a bătut și soția, căreia i-ar fi provocat o fractură de maxilar și un traumatism cranio-cerebral.

Soțul și amantul bătut au căzut la înțelegere

Bărbatul a fost ridicat de Poliție, însă, pentru că soția nu a depus reclamație, iar amantul a decis să-și retragă plângerea, dosarul a fost clasat.

Acesta nu este singurul caz de acest gen. Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit că, acum câțiva ani, un deținut încarcerat la Jilava a plecat în permisie cu o săptămână mai devreme.

Când a ajuns acasă, în localitatea giurgiuveană Călugăreni, condamnatul a descoperit, la fel ca și deținutul din Gorj, că în căminul conjugal s-a mutat un alt bărbat. Și el a sărit la bătaie, numai că, spre deosebire de primul, și-a bătut și vecinii, care săriseră să-i scoată din mâinile lui pe soție și pe amant.

Un caz și mai dramatic a avut loc în cartierul bucureștean Drumul Taberei. Sursele Gândul au precizat că un pușcăriaș care, la acel moment, lucra la reabilitarea unui corp de clădire al Primăriei Generale, de pe Bulevardul Regina Elisabeta, a evadat de la punctul de lucru și s-a urcat în autobuzul 385, ca să-și viziteze nevasta.

Pentru că femeia era împreună cu amantul ei, evadatul a făcut o criză de furie și a încercat să-i înjunghie cu un cuțit. Ca să scape, cei doi s-au baricadat în locuință, iar soția a sunat disperată la penitenciar.

Ca urmare, evadatul a fost imobilizat chiar în curtea casei sale și dus înapoi în detenție, unde, cu toate că era la final de pedeapsă, a rămas să execute ani grei pentru infracțiunea de evadare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Câți bani a făcut Ceaușescu din vânzarea sașilor din Ardeal și Banat. Adevărul despre una dintre cele mai secrete misiuni ale Securității comuniste
06:00
Câți bani a făcut Ceaușescu din vânzarea sașilor din Ardeal și Banat. Adevărul despre una dintre cele mai secrete misiuni ale Securității comuniste
EXCLUSIV Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători”
05:00
Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători”
DEZVĂLUIRI Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
15:31
Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce știința rămâne cel mai bun motiv de optimism într-un început de an care se anunță greu
SPORT Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”
07:34
Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
07:30
Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
SPORT Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
07:23
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
ACTUALITATE 17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
07:15
17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
SPORT FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
07:11
FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela

Cele mai noi

Trimite acest link pe