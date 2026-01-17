Un deținut de la penitenciarul Târgu Jiu, care a ajuns acasă neanunțat, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută. Bărbatul, care credea că soția se va bucura, a descoperit că femeia adusese un alt bărbat, chiar în căminul conjugal.

Cea mai importantă dintre recompensele de care se poate bucura un deținut este permisia. Nu a fost și cazul lui Ion D., care își executa pedeapsa în regim deschis la Penitenciarul Târgu Jiu.

Dublă surpriză

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, anul trecut, bărbatul a primit o permisie, însă nu și-a anunțat familia. După ce a ieșit pe poarta închisorii, bărbatul a rămas câteva ore la Târgu Jiu, ca să rezolve unele probleme rămase neîncheiate, după care a plecat către casa părintească din comuna Săcelu, unde locuia alături de nevastă.

Sursele citate au menționat că Ion D. nu i-a telefonat partenerei de viață întrucât dorea să apară dintr-o dată în curtea locuinței și să-i facă o surpriză.

Numai că surpriza a fost de ambele părți, în condițiile în care a descoperit că în casa lui se instalase un alt bărbat. Conform anchetatorilor, cuprins de furie, soțul înșelat l-a bătut crut pe amant, după care și-a bătut și soția, căreia i-ar fi provocat o fractură de maxilar și un traumatism cranio-cerebral.

Soțul și amantul bătut au căzut la înțelegere

Bărbatul a fost ridicat de Poliție, însă, pentru că soția nu a depus reclamație, iar amantul a decis să-și retragă plângerea, dosarul a fost clasat.

Acesta nu este singurul caz de acest gen. Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit că, acum câțiva ani, un deținut încarcerat la Jilava a plecat în permisie cu o săptămână mai devreme.

Când a ajuns acasă, în localitatea giurgiuveană Călugăreni, condamnatul a descoperit, la fel ca și deținutul din Gorj, că în căminul conjugal s-a mutat un alt bărbat. Și el a sărit la bătaie, numai că, spre deosebire de primul, și-a bătut și vecinii, care săriseră să-i scoată din mâinile lui pe soție și pe amant.

Un caz și mai dramatic a avut loc în cartierul bucureștean Drumul Taberei. Sursele Gândul au precizat că un pușcăriaș care, la acel moment, lucra la reabilitarea unui corp de clădire al Primăriei Generale, de pe Bulevardul Regina Elisabeta, a evadat de la punctul de lucru și s-a urcat în autobuzul 385, ca să-și viziteze nevasta.

Pentru că femeia era împreună cu amantul ei, evadatul a făcut o criză de furie și a încercat să-i înjunghie cu un cuțit. Ca să scape, cei doi s-au baricadat în locuință, iar soția a sunat disperată la penitenciar.

Ca urmare, evadatul a fost imobilizat chiar în curtea casei sale și dus înapoi în detenție, unde, cu toate că era la final de pedeapsă, a rămas să execute ani grei pentru infracțiunea de evadare.

AUTORUL RECOMANDĂ: