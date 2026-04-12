Intervenție de urgență a salvamontiștilor în noaptea de Înviere. Un bărbat și fiul său au rămași blocați în zăpadă ore întregi

Ruxandra Radulescu

Un bărbat de 51 de ani și fiul lui de 18 ani au rămas blocați cu mașina în zăpadă, pe munte, în noaptea de Înviere. Jandarmii montani din Vâlcea au reușit să-i salveze în urma unei intervenții care a durat aproximativ 5 ore.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, jandarmii montani din Vâlcea și salvamontiștii au intervenit pentru găsirea a două persoane, un bărbat în vârstă de 51 de ani și fiul său, în vârstă de 18 ani.

Familia celor doi a alertat autoritățile

Cei doi au plecat din localitatea Comanca spre zona Cascada Apa Spânzurată, însă nu au mai ajuns la destinație. Soția băbatului a fost cea care a sesizat autoritățile la ora 00:10.

Aceasta a precizat că ultima dată a vorbit cu soțul ei la ora 16.00, însă ulterior nu a mai putut fi contactat, iar locul exact în care s-ar putea afla nu era cunoscut.

Intervenție ca-n filme a salvamontiștilor

Au fost mobilizate două echipaje de jandarmi montani, salvamontiști și un echipaj SMURD.

Cele două persoane au fost găsite în jurul orei 4.30, în zona Cheile Oltețului. Acestea se aflau în autoturismul personal, care rămăsese suspendat în zăpadă.

„Deși forțele de intervenție au încercat să scoată autoturismul, acest lucru nu a fost posibil, din cauza stratului mare de zăpadă și a porțiunilor înghețate de drum. Autoturismul a fost lăsat în zonă, urmând a fi recuperat ulterior”, transmit jandarmii.

Cei doi au fost preluați și transportați până în orașul Brezoi, de unde au fost preluați de soția bărbatului. Persoanele implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Video/Foto: Facebook: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea

