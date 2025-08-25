Jandarmii vâlceni, în alertă. URȘII au invadat localitățile din județ

Jandarmii au intervenit în mai multe localități din județul Vâlcea, în urma apelurilor prin care cetățenii sesizau prezența unor urși în apropierea zonelor locuite.

„Vineri, în jurul orei 01.00, un apel la 112 semnala prezența unui urs pe drumul principal din localitatea Muereasca. Aproximativ patru ore mai târziu, o altă sesizare indica prezența unui urs pe drumul de legătură dintre Fedeleșoiu și Malul Alb;

sâmbătă, 24 august, după-amiaza, în satul Sălătrucel din comuna Șerbănești, un bărbat a sesizat prezența unui urs în spatele gospodăriei sale. Acesta a fost îndrumat să rămână în siguranță și să nu încerce să alunge animalul. La sosirea echipajelor, ursul nu a mai fost găsit, nefiind înregistrate pagube”, susțin reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Ieri, o ursoaică însoțită de doi pui a fost observată în satul Trundin din comuna Vlădești. Tot în cursul aceleiași zile, seara, un alt urs a fost semnalat pe stradă, în apropierea locuințelor din satul Telechești, comuna Măldărești. În ambele situații, la sosirea jandarmilor, animalele sălbatice nu au mai fost identificate și nu au fost înregistrate pagube materiale sau victime.

În toate cazurile, echipajele de jandarmi au acționat conform procedurilor legale, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, pentru a preveni incidentele și a menține siguranța comunităților.

Autoritățile recomndă cetățenilor ca, în cazul în care observă prezența unui urs:

să apeleze imediat numărul unic de urgență 112;

să nu încerce sub nicio formă să se apropie de animal sau să îl hrănească;

să evite realizarea de fotografii sau filmări care presupun apropierea de urs;

să se adăpostească într-un loc sigur și să respecte indicațiile autorităților.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alina Gorghiu a găsit soluția la problema urșilor: „Nu coborâți din mașină!” Ce alte sfaturi salvatoare ne mai dă liberala

Fugarul Emil GÂNJ, VÂNAT de polițiști în tunelurile secrete ale Armatei. Labirintul subteran a fost săpat acum mai bine de 50 de ani, de frica unei invazii rusești

Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă