Județele unde se fac cele mai multe angajări în România. Ce domenii sunt la mare căutare

23 oct. 2025, 13:58, Social
Anul acesta, candidații care nu au studii superioare, în special muncitorii calificați și necalificați, au înregistrat peste 6 milioane de aplicări, arată unele date de pe platformele de recrutare.

Volumul are de aplicări îi plasează pe primul loc în topul celor mai activi candidați de anul acesta.

„Dacă specialiștii, angajații cu nivel mare de senioritate și managerii au fost cele mai stabile segmente anul acesta, din punctul de vedere al mișcărilor de carieră, cei aflați în segmentul entry level, dar și candidații care nu au studii superioare și muncitorii calificați și necalificați au fost mult mai activi și permanent în căutarea unui loc de muncă. Cei mai mulți dintre ei au vrut să facă o schimbare în primul rând pornind de la rațiuni financiare. Creșterile de prețuri din ultima perioadă, dar și lipsa de stabilitate din unele domenii de activitate i-au făcut să reintre în circuitul de găsire a unui loc de muncă”, spune Roxana Drăghici, de la eJobs, citat de Adevărul.

Topul județelor unde se fac cele mai multe angajări

Pentru cei care nu au studii superioare, angajatorii au scos pe piață, de la începutul anului și până acum, peste 150.000 de job-uri. La ele se mai adaugă alte 13.000 de joburi postate, cele mai mari șanse de angajare le au candidații din București, Iași, Cluj, Brașov, Ilfov, Prahova, Craiova și Timiș. În aceste județe, numărul de locuri de muncă disponibile a variat între 20.000 și 80.000, pentru tot intervalul ianuarie – octombrie 2025. Mureș, Ialomița, Bihor, Argeș și Neamț, sunt pe de altă parte, județele care oferă cele mai puține locuri de muncă inclusiv pentru această categorie de aplicanți.

Ce salarii oferă

Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe poziții deschise, fiind un domeniu care angajează predominant candidați entry level, dar și blue collar. Urmează call – center / BPO, servicii, industria alimentară, transport / logistică, turism și producție. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, pentru aceste domenii, mediile salariale nete, la nivel național, sunt următoarele: 4.500 de lei pentru retail, 4.000 de lei pentru call – center./ BPO, 4.500 de lei pentru servicii, 4.200 de lei pentru industria alimentară, 5.000 de lei pentru transport / logistică și 4.000 de lei pentru turism și pentru producție.

