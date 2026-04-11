Lumina Sfântă a plecat spre România

Arhimandritul Ioan Meiu a transmis că Lumina Sfântă a pornit spre România într-un zbor privat, care urmează să aterizeze la 18:30. Acesta a publicat, pe contul de Facebook, o serie de imagini de la momentul plecării din Ierusalim.

Prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

Biserica Sfântului Mormânt a fost închisă 40 de zile din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 14:13.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și-a redeschis porțile joi dimineața, după 40 de zile în care accesul a fost restricționat de autoritățile israeliene din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Biserică Ortodoxă, plan de rezervă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Biserica Ortodoxă Română anunțase recent că, în cazul în care aducerea luminii de la Ierusalim nu va fi posibilă din cauza conflictului în Orientul Mijlociu, există un plan de rezervă. La Catedrala Patriarhală a fost păstrată aprinsă lumină sfântă de anul trecut.

„Ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, anunța pe 6 aprilie Patriarhia Română.

Când ajunge Lumina Sfântă la Patriarhie

La ora 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei. În fiecare an de Paşte la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 şi 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer şi care, în primele minute, nu frige, notează Agerpres.

