Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită

Cozonacul este desertul nelipsit de pe mesele românilor de sărbători. Cum Paștele abia a trecut, mulți români se întreabă dacă este bine să consumăm acest aliment dacă l-am ținut patru zile la temperatura camerei.

Cozonacul poate fi mâncat fără probleme după 4 zile ținut la temperatura camerei, cu condiția să fi fost depozitat corect (acoperit sau în ambalaj, pentru a nu se usca).

Pentru că este un produs de panificație cu un conținut ridicat de zahăr și grăsimi, acesta acționează diferit față de alimentele perisabile rapid (cum este carnea sau lactatele).

Ce spun specialiștii în siguranța alimentară

Potrivit standardelor de siguranță alimentară (precum cele emise de FDA sau specialiști în nutriție), iată care sunt limitele de consum pentru cozonac:

a) la temperatura camerei: Termenul limita recomandat este de 5 până la 7 zile. După aceasta perioada, chiar daca nu prezinta mucegai, calitatea senzoriala (textura, gustul) scade semnificativ.

b) în frigider: Poate rezista pana la 2 săptămâni, însă frigiderul tinde sa grăbească procesul de retrogradare a amidonului, făcându-l sa pară „vechi” sau sfărâmicios mai repede.

