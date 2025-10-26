Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață

Gigi Becali a venit duminică, dis-de-dimineață, la Catedrala Mântuirii Neamului, pentru slujba de sfințire a picturii edificiului.

Îmbrăcat într-un pardesiu negru, la care a asortat pantaloni în dungi, patronul FCSB a prezentat invitația oamenilor de ordine și s-a grăbit să își ocupe locul printre participanții la slujbă.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului este sfinţită, duminică, în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.

În Catedrala Națională, atât în timpul Sfintei Liturghii, cât și în timpul slujbei de Sfințire a picturii, au acces doar invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

Catedrala Mântuirii Neamului, în cifre și date istorice

Catedrala Mântuirii Neamului este amplasată pe Dealul Arsenalului, în București. Catapeteasma sfântului lăcaș, realizată în întregime în tehnica mozaic, este unică în toată lumea ortodoxă prin dimensiunile ei impresionante – 23 de metri lățime și 18 metri înălțime.

Pe absida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România: 16 metri de la bază până la vârful aureolei.

Crucea mare, de 7 metri înălțime și 7 tone, a fost montată pe Turla Mare (Turla Pantocrator) a Catedralei Mântuirii Neamului pe 8 aprilie 2025, la aproximativ 130 de metri înălțime. Montarea a fost efectuată cu o macara specială și a marcat o etapă importantă în finalizarea proiectului, catedrala atingând înălțimea finală de 127 de metri.

Catedrala Națională are hramul principal Înălțarea Domnului, zi în care sunt pomeniți eroii români din toate timpurile, cel de-al doilea ocrotitor fiind Sfântul Apostol Andrei.

Deși procesul de construire este unul contemporan, prima inițiativă de construire a unei catedrale în București datează din vremea Regelui Carol I, fiind strâns legată de obținerea independenței de stat a României și de idealul eliberării neamului românesc de sub stăpânire străină.

Date cronologice privind Catedrala Mântuirii Neamului

2005 – la dorința Patriarhului Teoctist, vrednic de pomenire, s-a ales amplasamentul catedralei, pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Strada Izvor. Terenul are o suprafață de 110.000 m2 și o formă aproximativ dreptunghiulară;

– la dorința Patriarhului Teoctist, vrednic de pomenire, s-a ales amplasamentul catedralei, pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Strada Izvor. Terenul are o suprafață de 110.000 m2 și o formă aproximativ dreptunghiulară; 2007 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei;

– Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei; 2011 – Patriarhul Daniel a oficiat slujba de sfințire a Paraclisului de la șantierul Catedralei, cu hramurile Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului „Prodromița” și Sfântul Ioan Gură de Aur;

– Patriarhul Daniel a oficiat slujba de sfințire a Paraclisului de la șantierul Catedralei, cu hramurile Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului „Prodromița” și Sfântul Ioan Gură de Aur; 2012 – după finalizarea radierului general și a unei părți a elementelor structurale ale subsolului 3, s-a sfințit și temelia Catedralei. Un hrisov și crucea prin care s-a sfințit locul catedralei în 2007 au fost depuse într-o casetă specială a radierului;

– după finalizarea radierului general și a unei părți a elementelor structurale ale subsolului 3, s-a sfințit și temelia Catedralei. Un hrisov și crucea prin care s-a sfințit locul catedralei în 2007 au fost depuse într-o casetă specială a radierului; 2013 – construcția Catedralei Naționale a ajuns la cota 0;

– construcția Catedralei Naționale a ajuns la cota 0; 2016 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat prima Sfântă Liturghie în fața Catedralei Naționale, cu prilejul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea;

Vizita Papei Francisc, din 2019

2018 – montarea clopotelor în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 de metri. Tot acum s-a montat mozaicul altarului și al iconostasului Catedralei, sub conducerea pictorului Daniel Codrescu. Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă;

– montarea clopotelor în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 de metri. Tot acum s-a montat mozaicul altarului și al iconostasului Catedralei, sub conducerea pictorului Daniel Codrescu. Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă; 2018 – sfințirea altarului Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel;

– sfințirea altarului Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; 2019 – vizita Papei Francisc la Catedrala Națională. În luna iulie s-a finalizat și construcția turlelor și montarea învelitorilor din cupru;

– vizita Papei Francisc la Catedrala Națională. În luna iulie s-a finalizat și construcția turlelor și montarea învelitorilor din cupru; 2025 – montarea crucii (7 tone) pe turla mare a Catedralei Naționale, la aproximativ 130 de metri înălțime;

– montarea crucii (7 tone) pe turla mare a Catedralei Naționale, la aproximativ 130 de metri înălțime; 2019-2025 – realizarea picturii edificiului în tehnica mozaicului (aproximativ 25.000 m2), unul dintre cele mai mari ansambluri iconografice în mozaic din lume;

– realizarea picturii edificiului în tehnica mozaicului (aproximativ 25.000 m2), unul dintre cele mai mari ansambluri iconografice în mozaic din lume; 26 octombrie 2025 – sfințirea Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

