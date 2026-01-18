Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul

Perioada cea mai periculoasă pentru mușcate o reprezintă mijlocul lunii ianuarie și jumătatea lui februarie. Atunci, câteva zile puțin mai calde pot să inducă în eroare îngrijitorii de plante și îi poate determina să le ude sau să le mute la lumină puternică. Dacă după asta urmează o scădere de temperatură sub pragul de -5 grade Celsius, mușcatele au de suferit.

Un gest aparent banal făcut în plină iarnă poate să compromită sănătatea mușcatelor, unele chiar pot să piară. Potrivit specialiștilor, pericolul nu este gerul în sine, ci variațiile bruște de temperatură, care pot fi fatale pentru plantele aflate în repaus vegetativ, relatează Click.

Gestul aparent banal care îți poate omorî mușcata

Societatea Națională de Horticultură din Franța spune că adevărata amenințare este șocul termic. Pe timp de iarnă, toate plantele intră într-o fază de repaus, cu un consum de apă minim, dacă reluăm udarea în timpul unei perioade mai blânde, activăm plata și automat și circulația sevei. O revenire bruscă a frigului îngheață apa din celule, ele se dilată și distrug țesuturile interne.

Cum se poate proteja plana

Pentru a evita pierderea plantei, mușcatele nu trebuie stimulate prematur. Udare se face numai dacă substratul este uscat complet, în cantități reduse, un pahar mic de apă, la trei-patru săptămâni. Se recomandă ca plantele să fie ținute într-un spațiu răcoros, dar ferit de temperaturi extreme, fără să fie expuse direct la soare sau la surse intense de căldură.

În timpul sezonului rece, mușcatele au un metabolism încetinit, iar evaporarea apei este aproape inexistentă. Un dezgheț temporar poate declanșa procese interne fragile, care, urmate de ger, duc la înnegrirea tulpinilor și necrozarea țesuturilor. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „embolie de gheață”, poate ucide planta în doar câteva zile.

Recomandările autorului: