Prima pagină » Social » Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul

Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul

18 ian. 2026, 17:20, Social
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
Gestul banal care poate să îți omoare mușcata iarna

Perioada cea mai periculoasă pentru mușcate o reprezintă mijlocul lunii ianuarie și jumătatea lui februarie. Atunci, câteva zile puțin mai calde pot să inducă în eroare îngrijitorii de plante și îi poate determina să le ude sau să le mute la lumină puternică. Dacă după asta urmează o scădere de temperatură sub pragul de -5 grade Celsius, mușcatele au de suferit.

Un gest aparent banal făcut în plină iarnă poate să compromită sănătatea mușcatelor, unele chiar pot să piară. Potrivit specialiștilor, pericolul nu este gerul în sine, ci variațiile bruște de temperatură, care pot fi fatale pentru plantele aflate în repaus vegetativ, relatează Click.

Gestul aparent banal care îți poate omorî mușcata

Societatea Națională de Horticultură din Franța spune că adevărata amenințare este șocul termic. Pe timp de iarnă, toate plantele intră într-o fază de repaus, cu un consum de apă minim, dacă reluăm udarea în timpul unei perioade mai blânde, activăm plata și automat și circulația sevei. O revenire bruscă a frigului îngheață apa din celule, ele se dilată și distrug țesuturile interne.

Cum se poate proteja plana

Pentru a evita pierderea plantei, mușcatele nu trebuie stimulate prematur. Udare se face numai dacă substratul este uscat complet, în cantități reduse, un pahar mic de apă, la trei-patru săptămâni. Se recomandă ca plantele să fie ținute într-un spațiu răcoros, dar ferit de temperaturi extreme, fără să fie expuse direct la soare sau la surse intense de căldură.

În timpul sezonului rece, mușcatele au un metabolism încetinit, iar evaporarea apei este aproape inexistentă.  Un dezgheț temporar poate declanșa procese interne fragile, care, urmate de ger, duc la înnegrirea tulpinilor și necrozarea țesuturilor. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „embolie de gheață”, poate ucide planta în doar câteva zile.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
10:47
Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
Gândul de Vreme Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
10:35
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
LIFESTYLE Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor
22:41
Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
În adâncurile planetei Jupiter există cu 1,5 mai mult oxigen decât pe Soare
INEDIT Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
17:29
Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
ANCHETĂ La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
17:29
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
CONTROVERSĂ Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
17:28
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
ULTIMA ORĂ Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
17:09
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
MILITAR Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
17:07
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
FLASH NEWS Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor
16:59
Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe