O fată de 13 ani din Sectorul 3 al Capitalei a fost agresată sexual și jefuită de un bărbat chiar în liftul blocului în care locuiește. Bărbatul a fost găsit și reținut de polițiști, anunță oamenii legii.

Secția 13 Poliție, a fost sesizată, vineri seara, în jurul orei 20:20, de către o femeie, care a acuzat faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost abordată de un bărbat, de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuiește, în Sectorul 3.

Agresată sexual și deposedată de bunuri între etaje

În timpul deplasării liftului între etaje, minora ar fi fost agresată sexual și deposedată de bunuri de bărbatul respectiv.

„Polițiștii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona”, potrivit polițiștilor bucureșteni.

Activitățile au fost preluate de Serviciul de Agresiuni Sexuale, care au efectuat demersurile necesare în vederea identificării și depistării bărbatul bănuit de săvârșirea faptelor.

Infractorul prezumtiv a fost condus la sediu, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. Cazul a fost preluat sub coordonarea unui procuror specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor. Ancheta va stabili toate circumstanțele si va trage la răspundere penală făptuitorul. Față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propuneri legale

