Pacienții români așteaptă mai mult de 2 ani pentru tratamente. Peste 170 de medicamente inovatoare sunt așteptate

Tratamentele inovatoare pot salva viețile a zeci de mii de pacienți din țara noastră. Din păcate, România are cel mai lent acces la medicamente inovatoare din Uniunea Europeană, doar 1 din 5 tratamente aprobate de Uniunea Europeană ajunge la pacienții români prin compensare, iar timpul de așteptare depășește doi ani. Astăzi avem peste 170 de indicații terapeutice în așteptare, dintre care, 41 așteaptă de mai bine de doi ani, și mai îngrijorător este că 94 din indicații sunt fără alternativă terapeutică.

Pacienții cu boli grave, nevoiți să aștepte și doi ani pentru medicamente

Pacienții care au boli grave sunt nevoiți să aștepte mai bine de doi ani pentru a avea acces la medicamentele inovatoare compensate, o așteptare care de multe ori le fură șansa la viață.

„Boala nu așteaptă și mulți dintre pacienți nu au soluții terapeutice la ora actuală. Gândiți-vă că vorbim de boli rare unde mai puțin de 5% dintre pacienți au acces la tratament, vorbim de boli oncologice, unde cu cât patologia avansează, cu atât starea de sănătate este pusă în pericol, viața este pusă în pericol.”, a declarat Radu Gănescu, președinte C.O.P.A.C, potrivit Antena 3 CNN.

Multe medicamente nu au alternative terapeutice

Există și soluții care pot readuce speranța, astfel încât pacienții români să aibă aceleași drepturi la viață ca cei din alte state europene, unde timpul de așteptare este doar de câteva luni.

„Fiecare zi este cea mai prețioasă zi posibilă, pentru că nu știm dacă mâine vom mai putea să supraviețuim sau nu. Aprobare și autorizarea medicamentelor în România se poate face într-o formă mult mai ușoară. Să nu mai stăm pentru acele evaluări, un an, un an jumătate și să le facem într-un termen mai predictibil. Al doilea lucru, un sistem mai facil de acces al medicamentelor care nu au altă alternativă în piață”, a mai spus Radu Gănescu.

Producătorii de medicamente atrag atenția că distanța între înregistrarea unui medicament la nivel european și accesul acestuia pentru pacienții români este foarte mare.

„Avem în acest moment 170 de indicații evaluate pozitiv care așteaptă intrarea în listele de medicamente compensate și gratuite, aproximativ 100 dintre acestea neavând în acest moment alternativă terapeutică.”, spune Claudiu Cheleș, vicepreședinte A.R.P.I.M, pentru sursa citată.

