Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată

Autoritățile au făcut primele arestări în dosarul exploziei din cartierul Rahova, în urma căreia au murit trei persoane și alte 14 au fost rănite. Doi angajați ai firmei private și un angajat de la Compania Distrigaz Rețele Sud au fost arestați, după ce fuseseră anterior reținuți.

Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de numiții Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați în dosarul privind explozia din cartierul Rahova. Inculpații se află în custodia SIC-DGPMB și urmează să fie încarcerate în arestul DGPMB.

Agenți din cadrul Poliției Capitalei și alături de procurori au continuat, miercuri, perchezițiile, în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii au descins la sediul Distrigaz, dar și la angajații companiei. Vizați de procurori au fost și angajații firmei private care a intervenit în interiorul imobilului, înaintea deflagratiei și despre care Gândul a scris, pe larg, AICI.

Șase persoane au fost audiate, iar trei dintre ele reținute. La primele ore ale dimineții, polițiștii au descins la 8 adrese din București, Ilfov, Teleorman și Prahova.

La sediul Distrigaz din Capitală anchetatorii au rămas ore în șir pentru a aduna toate documentele și mediile de stocare de care aveau nevoie.