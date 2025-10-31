Prima pagină » Actualitate » Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată

Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată

Ruxandra Radulescu
31 oct. 2025, 15:27, Actualitate
Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată

Autoritățile au făcut primele arestări în dosarul exploziei din cartierul Rahova, în urma căreia au murit trei persoane și alte 14 au fost rănite. Doi angajați ai firmei private și un angajat de la Compania Distrigaz Rețele Sud au fost arestați, după ce fuseseră anterior reținuți.

Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de numiții Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați în dosarul privind explozia din cartierul Rahova. Inculpații se află în custodia SIC-DGPMB și urmează să fie încarcerate în arestul DGPMB.

Agenți din cadrul Poliției Capitalei și alături de procurori au continuat, miercuri, perchezițiile, în cazul exploziei din Rahova. Anchetatorii au descins la sediul Distrigaz, dar și la angajații companiei. Vizați de procurori au fost și angajații firmei private care a intervenit în interiorul imobilului, înaintea deflagratiei și despre care Gândul a scris, pe larg, AICI.

Șase persoane au fost audiate, iar trei dintre ele reținute. La primele ore ale dimineții, polițiștii au descins la 8 adrese din București, Ilfov, Teleorman și Prahova.

La sediul Distrigaz din Capitală anchetatorii au rămas ore în șir pentru a aduna toate documentele și mediile de stocare de care aveau nevoie.

Citește și

VIDEO După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
15:09
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
15:00
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
REACȚIE Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
14:50
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
14:48
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
RELIGIE Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
14:26
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată doar 69 de zile mai târziu
HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
15:00
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
EXTERNE Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
14:19
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
ECONOMIE Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
14:02
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
ECONOMIE Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații
14:01
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații