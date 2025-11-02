Prima pagină » Social » Patroana unui post TV local și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe

02 nov. 2025, 20:03, Social
FOTO - Caracter ilustrativ

Amalia Bellantoni, șefa unui post local de televiziune și soțul ei, Dominico, au fost arestați astăzi, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție într-un dosar penal. Cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe. 

Patroana unui post de televiziune se află în centrul unui scandal-monstru după ce soțul ei, Dominico, și un alt bărbat, i-au lovit pe doi soți, vecinii lui Bellantoni. În timpul scandalului, persoanele vătămate au scos telefoanele ca să-i filmeze pe agresori. Dominico Bellantoni le-a luat telefoanele celor doi și le-a dat soției lui care nu le-a mai înapoiat.

Soții Bellantoni au fost reținuți pentru furt calificat și lovire

Echipajele de poliție și ambulanța au ajuns la fața locului, iar cei doi soți agresați au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Ulterior, victimele au depus plângere penală și au solicitat emiterea unui ordin de protecție. Poliția a pus în aplicare un mandat de percheziție la domiciliul soților Bellantoni, iar polițiștii au confiscat mai multe bunuri relevante pentru anchetă. Poliția Sectorului 2 din Capitală i-a reținut pe soții Bellantoni astăzi, iar acum organele competente îl caută și pe complicele care, împreună cu Dominico, i-a lovit pe cei doi soți.

„Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București. Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.”, arată comunicatul oficial al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

