Pe ce bandă trebuie să stea mașina pentru a întoarce în sensul giratoriu

Deși pare o simplă manevră, mulți șoferi greșesc atunci când intră într-un sens giratoriu și vor să întoarcă. Poliția Rutieră reamintește faptul că, potrivit Codului Rutier, alegerea benzii la intrarea și circulația în sensul giratoriu este esențială pentru a evita accidentele și amenzile pentru neacordarea priorității sau schimbarea incorectă a benzilor.

Cum se întoarce corect în sensul giratoriu

Sensul giratoriu este, potrivit articolului 57 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, o intersecție dirijată de indicatoare și marcaje, în care prioritate au vehiculele care circulă deja în interiorul sensului.

Dacă vrei să ieși la prima ieșire, trebuie să te încadrezi pe banda din dreapta încă de la intrare.

Dacă vrei să mergi drept (a doua ieșire), te poți încadra pe oricare dintre benzi, dar trebuie să semnalizezi dreapta înainte de ieșire.

Greșelile făcute de șoferi cel mai des

Cea mai frecventă greșeală când vine vorba de întoarcerea în sensul giratoriu este intrarea pe banda din drepata atunci când intenția este de a întoarce complet. În cazul acesta, șoferul riscă să taie calea altor participanți aflați corect pe banda din stânga.

De asemenea, mulți conducători uită să semnalizeze la ieșirea din sens, o obligație prevăzută expres în legislație. Lipsa semnalizării poate duce la amenzi de până la 290 de lei și 2 puncte de penalizare.

Potrivit recomandărilor transmise de Poliția Română în mai multe campanii de educație rutieră, banda de stânga este obligatorie pentru întoarcere sau pentru a ajunge la ieșiri situate în a doua jumătate a sensului.

Această regulă se aplică indiferent de dimensiunea sensului giratoriu — fie el mic, de cartier, fie unul amplasat pe drumuri naționale.

În cazul sensurilor fără marcaje de benzi, șoferul trebuie să circule cât mai aproape de centrul intersecției dacă vrea să întoarcă și cât mai aproape de marginea din dreapta dacă urmează să iasă la prima ieșire.

