Penalități acordate proprietarilor de la bloc. Când riscă să fie amendați

29 oct. 2025, 15:24, Social
Mulți locatari care locuiesc la apartamente vor să știe care sunt penalitățile de la bloc și ce costuri lunare trebuie să achite. Fiecare locatar plătește o parte din totalul cheltuielilor  lunare ale clădirii, suma fiind stabilită în funcție de numărul persoanelor din apartament sau de suprafața locuinței. Când riscă aceștia sancțiuni.

Românii care locuiesc la bloc trebuie să știe că lună de lună au de achitat anumite costuri comune pe lângă cele lunare, la întreținere.

Administratorul este cel care centralizează toate aceste cheltuieli lunare, în care sunt incluse și facturile la apă și energie, salariile personalului de întreținere și eventualele reparații făcute în imobil. Mai apoi, aceste costuri se împart între proprietari, după mai multe criterii.

Cheltuielile comune, precum fondul de reparații sau întreținerea liftului, se calculează în funcție de suprafața apartamentului. Cele legate de salubritate se împart în funcție de numărul persoanelor, iar consumurile de apă și căldură se stabilesc în baza contoarelor individuale.

Penalitățile de la bloc

Apartamentele vechi cu 3 camere ating prețuri-record. Iată singurele zone din București unde mai poți cumpăra sub 100.000 de euro

Fără aceste sume colectate lunar, scările, subsolul și lifturile nu ar mai fi curățate sau reparate, iluminatul nu ar mai fi pus în funcțiune, iar datoriile acumulate la utilități ar putea duce la debranșări și penalități pentru proprietarii cu datorii.

Pe lângă întreținerea lunară, locatarii contribuie și la fonduri speciale, cum ar fi fondul de rulment sau cel de reparații. Aceste sume sunt folosite pentru lucrări mari, cum ar fi termoizolarea blocului, reparația acoperișului sau înlocuirea liftului.

Ce obligații de plată au locatarii

Românii care locuiesc la bloc trebuie să știe că partea comună a imobilului vine cu obligația legală a întreținerii. Costurile pentru întreținerea părții comune se recuperează proporțional de la fiecare proprietar  pe lista de plată. Neplata acestora conduce la acumulare de restanțe și penalități. Persoanele care stau la bloc au obligația de a contribui cu bani și la fondul de reparații. Fondul de reparații este stabilit anual de fiecare Asociație de Proprietari odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, în funcție de lucrările planificate. Acest fond poate fi folosit pentru reparații la plafon, subsol, lift, lucrări de termoizolare sau zugrăvirea casei scării și multe alte avarii sau probleme ce pot afecta toate spațiile comune de la bloc. Fondul de reparații se calculează în funcție de valoarea contractului de lucrări și de cota parte a fiecărui proprietar.

