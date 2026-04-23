Un șofer septuagenar a pus în pericol traficul pe Autostrada A7, joi dimineața, circulând pe contrasens pe o distanță de aproape 22 de kilometri. Într-un final, periculosul conducător auto a fost oprit de polițiști, în urma mai multor apeluri disperate la 112.

Un incident grav s-a petrecut pe Autostrada Moldovei A7, joi, 23 aprilie 2026. Un bărbat de 75 de ani a fost surprins conducând pe sensul opus de mers, pe o distanță considerabilă de drum. Pericolul a fost semnalat de mai mulți șoferi care au sunat la 112, după ce au observat autoturismul circulând haotic și punând în situație de risc și alți participanți la trafic.

Șoferul a fost oprit de oamenii legii abia la kilometrul 160

Potrivit polițiștilor, scrie unupetrotus, mașina a fost văzută inițial în zona kilometrului 182. Echipajele au reușit să o oprească abia la kilometrul 160, după aproximativ 22 de kilometri parcurși pe contrasens. Șoferul circula pe banda a doua a autostrăzii, pe sensul greșit, riscând în orice clipă o coliziune frontală.

La data de 23.04.2026, ca urmare a 3 apeluri prin SNUAU 112 privind un autoturism care circula pe sensul opus de mers pe autostrada A7, polițiștii din cadrul structurii au dispus măsuri specifice și au identificat/oprit autovehiculul în cauză.

Autoturismul, marca VW Golf, cu nr. VN 51 DVM, era condus de un bărbat în vârstă de 75 de ani, din jud. Vrancea. Acesta a circulat pe contrasens pe autostrada A7, pe calea 1, banda nr. 2, fiind depistat și oprit în zona km 160. Fapta a fost consemnată la km 182, rezultând o deplasare pe contrasens pe o distanță de aproximativ 22 km. Conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului, precizează Poliția Rutieră.

Permis suspendat 4 luni și amendă de 1800 lei

Măsuri dispuse

▪️ 9 puncte-amendă

▪️ sancțiune contravențională în valoare de 1.822,5 lei

▪️ reținerea permisului de conducere

▪️ suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, începând cu 23.04.2026

În evidențe, conducătorul auto figurează cu 2 abateri săvârșite în anul 2021, însă fără probleme deosebite, mai spun autoritățile. Ancheta continuă pentru a stabili cum a ajuns bărbatul să intre pe contrasens pe autostradă.

AUTORUL RECOMANDĂ

