Prima pagină » Social » Pericol public pe Autostrada Moldovei. Șofer de 75 de ani circulând pe contrasens aproape 22 kilometri

Pericol public pe Autostrada Moldovei. Șofer de 75 de ani circulând pe contrasens aproape 22 kilometri

Sofer amendat

Un șofer septuagenar a pus în pericol traficul pe Autostrada A7, joi dimineața, circulând pe contrasens pe o distanță de aproape 22 de kilometri. Într-un final, periculosul conducător auto a fost oprit de polițiști, în urma mai multor apeluri disperate la 112.

Un incident grav s-a petrecut pe Autostrada Moldovei A7, joi, 23 aprilie 2026. Un bărbat de 75 de ani a fost surprins conducând pe sensul opus de mers, pe o distanță considerabilă de drum. Pericolul a fost semnalat de mai mulți șoferi care au sunat la 112, după ce au observat autoturismul circulând haotic și punând în situație de risc și alți participanți la trafic.

Șoferul a fost oprit de oamenii legii abia la kilometrul 160

Potrivit polițiștilor, scrie unupetrotus, mașina a fost văzută inițial în zona kilometrului 182. Echipajele au reușit să o oprească abia la kilometrul 160, după aproximativ 22 de kilometri parcurși pe contrasens. Șoferul circula pe banda a doua a autostrăzii, pe sensul greșit, riscând în orice clipă o coliziune frontală.

Autostrada Moldovei A7. Foto: unupetrotus.ro

La data de 23.04.2026, ca urmare a 3 apeluri prin SNUAU 112 privind un autoturism care circula pe sensul opus de mers pe autostrada A7, polițiștii din cadrul structurii au dispus măsuri specifice și au identificat/oprit autovehiculul în cauză.

  • Autoturismul, marca VW Golf, cu nr. VN 51 DVM, era condus de un bărbat în vârstă de 75 de ani, din jud. Vrancea. Acesta a circulat pe contrasens pe autostrada A7, pe calea 1, banda nr. 2, fiind depistat și oprit în zona km 160. Fapta a fost consemnată la km 182, rezultând o deplasare pe contrasens pe o distanță de aproximativ 22 km. Conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului, precizează Poliția Rutieră.

Permis suspendat 4 luni și amendă de 1800 lei

Măsuri dispuse
▪️ 9 puncte-amendă
▪️ sancțiune contravențională în valoare de 1.822,5 lei
▪️ reținerea permisului de conducere
▪️ suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, începând cu 23.04.2026

În evidențe, conducătorul auto figurează cu 2 abateri săvârșite în anul 2021, însă fără probleme deosebite, mai spun autoritățile. Ancheta continuă pentru a stabili cum a ajuns bărbatul să intre pe contrasens pe autostradă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe