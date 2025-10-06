Prima pagină » Social » Piedone trage un semnal de alarmă asupra unui aliment iubit de români. Cum sunt păcăliți de magazine

Piedone trage un semnal de alarmă asupra unui aliment iubit de români. Cum sunt păcăliți de magazine

06 oct. 2025, 15:56, Social
Piedone trage un semnal de alarmă asupra unui aliment iubit de români. Cum sunt păcăliți de magazine

Cristian Popescu Piedone a atras atenția românilor referitor la alimentele din marile magazine din țara noastră. Ce a spus acesta despre mere, dar și despre parizerul adorat de mulți oameni.

După ce a fost demis din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone continuă să tragă semnale de alarmă privind alimentele din comerț.

Potrivit fostului edil al Sectorului 5 din București, o mare parte din produsele pe care românii le cumpără destul de des din marile magazine din țara noastră pot reprezenta un pericol imens pentru sănătatea acestora.

Cristian Popescu Piedone trage un semnal de alarmă cu privire la parizer

De-a lungul timpului, Cristian Popescu Piedone a atenționat românii cu privire la o mulțime de produse din comerț, iar astfel a câștigat simpatia cetățenilor care pun mare preț pe sănătate și pe un stil de viață sănătos.

Deși nu mai este președintele ANPC, el nu se ferește să îi îndrume pe români referitor la alimentele din magazine de care ar trebui să se ferească.

Printre acestea se numără parizerul și inclusiv merele pe care chiar și cei mici le iubesc.

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă.

Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale”, a explicat acesta în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Libertatea.

Cât despre mere, fostul șef al ANPC a explicat următoarele:

„Merele… Vedem la rafturi mere import Franța, Spania, Germania, Ungaria, Bulgaria. Am luat din fiecare câte patru mere. Și am luat și merele românești, Ionatan și Golden-ul de Voinești. Le-am pus în cuptorul cu microunde, iar cele din import devin albe și cade toată ceara, efectiv unele sunt și vopsite cu colorant alimentar. Nu înseamnă că este otravă, dar înșală ochiul.

Produsele românești nu se vând. Și, dacă se vând, sunt cea mai bună calitate. Dar experimentul… am văzut oameni care au spus că așa este. Ceara și colorantul sunt date la un copil și nu știm reacția organismului, suntem sensibili, putem face șoc anafilactic”.

Recomandările autorului:

Citește și

ACTUALITATE Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment
15:45
Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment
ACTUALITATE Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale
16:06
Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
A fost mereu omul lui Putin? Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia din Ucraina
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Cum au reușit cercetătorii să citească gândurile șoarecilor într-un experiment?