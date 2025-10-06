Cristian Popescu Piedone a atras atenția românilor referitor la alimentele din marile magazine din țara noastră. Ce a spus acesta despre mere, dar și despre parizerul adorat de mulți oameni.

După ce a fost demis din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone continuă să tragă semnale de alarmă privind alimentele din comerț.

Potrivit fostului edil al Sectorului 5 din București, o mare parte din produsele pe care românii le cumpără destul de des din marile magazine din țara noastră pot reprezenta un pericol imens pentru sănătatea acestora.

Cristian Popescu Piedone trage un semnal de alarmă cu privire la parizer

De-a lungul timpului, Cristian Popescu Piedone a atenționat românii cu privire la o mulțime de produse din comerț, iar astfel a câștigat simpatia cetățenilor care pun mare preț pe sănătate și pe un stil de viață sănătos.

Deși nu mai este președintele ANPC, el nu se ferește să îi îndrume pe români referitor la alimentele din magazine de care ar trebui să se ferească.

Printre acestea se numără parizerul și inclusiv merele pe care chiar și cei mici le iubesc.

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă.

Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale”, a explicat acesta în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Libertatea.

Cât despre mere, fostul șef al ANPC a explicat următoarele:

„Merele… Vedem la rafturi mere import Franța, Spania, Germania, Ungaria, Bulgaria. Am luat din fiecare câte patru mere. Și am luat și merele românești, Ionatan și Golden-ul de Voinești. Le-am pus în cuptorul cu microunde, iar cele din import devin albe și cade toată ceara, efectiv unele sunt și vopsite cu colorant alimentar. Nu înseamnă că este otravă, dar înșală ochiul.

Produsele românești nu se vând. Și, dacă se vând, sunt cea mai bună calitate. Dar experimentul… am văzut oameni care au spus că așa este. Ceara și colorantul sunt date la un copil și nu știm reacția organismului, suntem sensibili, putem face șoc anafilactic”.

