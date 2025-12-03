Ruloul cu scorțișoară, vedeta iernii. Merge în combinație cu biscuiți, caramel sărat sau fructe

Rulourile cu scorțișoară au cucerit internetul, dar au și invadat cofetăriile din România. Există sute de variante, iar cei pofticioși testează cele mai inedite combinații – cu tiramisu, biscuiţi, caramel sărat, fructe. Iar reţetele sunt infinite.

Ruloul cu scorţişoară este vedeta acestor sărbători. Tinerii s-au îndrăgostit de el şi au umplut Instagramul cu poze cu desertul preferat.

Ruloul cu scorțișoară, vedeta sezonului

„Avem un combo format dintr-o ciocolată caldă şi cinnamon roll, desertul Crăciunului, care este foarte instagramabil. Pe weekend, cinci, şase sute de bucăţi pe zi scorţişoară, deja te gândeşti la sărbători, cremă de brânză, vanilie şi deja Crăciunul este aproape„, a explicat Claudiu Soreanu, reprezentant cofetărie, potrivit Observator News.

Au fost făcute zeci de variante reinventate care strâng sute sau chiar mii de likeuri.

„Inspiraţia… ştiţi cum se zice – Sky is the limit – în fiecare zi cu colivă ar trebui să facem. Stă lumea la coadă, clasic este cel mai vândut pentru că este cel mai cunoscut, caramel şi nuci pecan, mărul, tiramisu, fisticul e ceva wow. Este foarte însiropat, foarte untos, foarte bun„, explică Adriana Iancu, cofetar, pentru sursa citată.

În unele brutării artizanale, varianta clasică stă și câte o noapte la dospit pentru a reda aroma autentică.

„Un aluat foarte similar cu cel de cozonac, punem bucăţele de portocale. Are aproape două zile de dospire la rece şi atunci se transformă într-un produs mult mai aromat. Adăugăm mult unt, scorţişoară, puţin zahăr. Tensionăm şi apoi răsucim. Aşa este mai strâns şi ai mai multe straturi de scorţişoară înăuntru„, explică Robert Tătar, brutar artizanal.

