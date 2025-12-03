Prima pagină » Social » Ruloul cu scorțișoară, vedeta iernii. Merge în combinație cu biscuiți, caramel sărat sau fructe

Ruloul cu scorțișoară, vedeta iernii. Merge în combinație cu biscuiți, caramel sărat sau fructe

03 dec. 2025, 22:55, Social
Ruloul cu scorțișoară, vedeta iernii. Merge în combinație cu biscuiți, caramel sărat sau fructe
Ruloul cu scorțișoară, vedeta sezonului rece

Rulourile cu scorțișoară au cucerit internetul, dar au și invadat cofetăriile din România. Există sute de variante, iar cei pofticioși testează cele mai inedite combinații – cu tiramisu, biscuiţi, caramel sărat, fructe. Iar reţetele sunt infinite.

Ruloul cu scorţişoară este vedeta acestor sărbători. Tinerii s-au îndrăgostit de el şi au umplut Instagramul cu poze cu desertul preferat.

Ruloul cu scorțișoară, vedeta sezonului

Avem un combo format dintr-o ciocolată caldă şi cinnamon roll, desertul Crăciunului, care este foarte instagramabil. Pe weekend, cinci, şase sute de bucăţi pe zi scorţişoară, deja te gândeşti la sărbători, cremă de brânză, vanilie şi deja Crăciunul este aproape„, a explicat Claudiu Soreanu, reprezentant cofetărie, potrivit Observator News.

Au fost făcute zeci de variante reinventate care strâng sute sau chiar mii de likeuri.

Inspiraţia… ştiţi cum se zice – Sky is the limit – în fiecare zi cu colivă ar trebui să facem. Stă lumea la coadă, clasic este cel mai vândut pentru că este cel mai cunoscut, caramel şi nuci pecan, mărul, tiramisu, fisticul e ceva wow. Este foarte însiropat, foarte untos, foarte bun„, explică Adriana Iancu, cofetar, pentru sursa citată.

În unele brutării artizanale, varianta clasică stă și câte o noapte la dospit pentru a reda aroma autentică.

Un aluat foarte similar cu cel de cozonac, punem bucăţele de portocale. Are aproape două zile de dospire la rece şi atunci se transformă într-un produs mult mai aromat. Adăugăm mult unt, scorţişoară, puţin zahăr. Tensionăm şi apoi răsucim. Aşa este mai strâns şi ai mai multe straturi de scorţişoară înăuntru„, explică Robert Tătar, brutar artizanal.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”
20:37
Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru românii care se ceartă cu funcționarii publici. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat
17:34
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru românii care se ceartă cu funcționarii publici. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat
CONTROVERSĂ Cine conduce Apele Române şi cum au ajuns în funcție. Toate legăturile sunt politice
17:27
Cine conduce Apele Române şi cum au ajuns în funcție. Toate legăturile sunt politice
ECONOMIE Pensionarii au început să se împrumute de bani la CAR pentru cadouri și sărbători. Bătrânii nu au fonduri pentru alimentele de bază
15:48
Pensionarii au început să se împrumute de bani la CAR pentru cadouri și sărbători. Bătrânii nu au fonduri pentru alimentele de bază
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini

Cele mai noi