Singurii crenvurști recomandați de medicul Mihaela Bilic. Pot fi cumpărați din orice supermarket din România

07 feb. 2026, 14:40, Actualitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic

Singurii crenvurști recomandați de celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic sunt cei care respectă o regulă strictă de compoziție: conținut de carne de peste 90% și o listă de ingrediente cât mai scurtă, adică fără nitriți, gumă guar sau polifosfați.

Doar aceștia primesc „undă verde” din partea sa, mai ales că pot fi cumpărați din orice supermarket din România.

Și, deși mărcile se tot schimbă, recomandarea generală se îndreaptă către crenvurstii din piept de pui sau curcan (cu peste 90% carne).

Dacă vrei fii sigur de calitate, verifică eticheta: dacă primul ingredient este carnea (nu „carne separată mecanic”) și procentul este ridicat, sunt acceptați ocazional în dietă”, este sfatul medicului.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic

