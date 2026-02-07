Singurii crenvurști recomandați de medicul Mihaela Bilic. Pot fi cumpărați din orice supermarket din România

Singurii crenvurști recomandați de celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic sunt cei care respectă o regulă strictă de compoziție: conținut de carne de peste 90% și o listă de ingrediente cât mai scurtă, adică fără nitriți, gumă guar sau polifosfați.

Doar aceștia primesc „undă verde” din partea sa, mai ales că pot fi cumpărați din orice supermarket din România.

Și, deși mărcile se tot schimbă, recomandarea generală se îndreaptă către crenvurstii din piept de pui sau curcan (cu peste 90% carne).

„Dacă vrei să fii sigur de calitate, verifică eticheta: dacă primul ingredient este carnea (nu „carne separată mecanic”) și procentul este ridicat, sunt acceptați ocazional în dietă”, este sfatul medicului.

Autorul mai recomandă:

Prin ce operație a trecut Mihaela Bilic. ”Mă bucur că am luat această decizie”

Mănânci crenvurști de pui din comerț?! Din ce sunt făcuți, de fapt. Cum a reacționat APC România

Un gigant din industria alimentară românească, cu 1.850 de angajați, intră în concordat preventiv, după pierderi și investiții masive

Leguma-fruct pe care trebuie să o mănânci ÎN FIECARE ZI de vară, potrivit Mihaelei Bilic. Previne cancerul, infarctul și te ajută să slăbești

Mihaela Bilic: „O proteină miraculoasă din lapte, folosită în prevenția infecției cu noul coronavirus”

Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la consumul record de MEZELURI din România. Care sunt „vedetele” din farfurie

Mănânci crenvurști de porc de la Caroli? Din ce sunt făcuți, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

Din ce sunt făcuți, de fapt, „crenvurștii din carne” din Kaufland. Reacția APC România

Am devenit dependenți de produse ULTRAPROCESATE. Consumul acestor alimente pe termen lung ne afectează sănătatea, avertizează medicii

STUDIU de 10 ani: Consumul excesiv de mezeluri crește riscul de demență

Cele două mezeluri care se găseau doar în restaurantele din marile orașe, înainte de ’89. Acum, românii fug de ele