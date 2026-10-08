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Trapperul Ian, bănuit că ar fi abuzat mai multe tinere. Cântărețul și-ar fi intimidat victimele cu nume grele ale lumii interlope

Andrei Dumitrescu
Trapperul Ian, bănuit că ar fi abuzat mai multe tinere. Cântărețul și-ar fi intimidat victimele cu nume grele ale lumii interlope
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Trapperul Ian ar fi atras atenția Poliției cu mult timp înainte să fie reținut pentru ultraj contra bunelor moravuri, pe motiv că a urinat pe scena unui concert la care participau mii de adolescenți. El a mai ajuns în vizorul autorităților după ce ar fi avut un comportament abuziv cu mai multe tinere. Ulterior, pentru a le face să tacă, trapperul s-ar fi lăudat că este apropiat al unor grupări violente din București.

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Cunoscut sub numele de Ian, Bogdan Georgian Anghel a intrat în atenția publică după ce a generat un scandal uriaș chiar la concertul de revenire al trupei sale, care a avut loc în București, la Arenele Romane, în 2 octombrie. În timpul reprezentației, cântărețul a urinat pe scenă. Momentul a fost filmat, iar imaginile au inundat platformele de socializare.

Polițiștii Secției 14 s-au autosesizat, iar interpretul de muzică trap a fost acuzat de ultraj contra bunelor moravuri și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au decis că este suficient să fie plasat în control judiciar, pentru 60 de zile.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că incidentul din data de 2 octombrie a scos la suprafață și alte posibile fapte de natură penală comise de către Bogdan Georgian Anghel.

Trapperul se lăuda cu gruparea Sportivilor

Sursele citate au afirmat că, în cursul anului 2020, trapperul Ian ar fi început să cunoască succesul, iar faima ar fi adus în jurul său o mulțime de fani, între care și un număr mare de fete abia trecute de vârsta majoratului, fascinate de statutul lui de vedetă.

Cântărețul ar fi avut mai multe relații, dar, pe fondul consumului de droguri, și-ar fi bătut partenerele, în mod obișnuit. Pentru a le intimida, trapperul s-ar fi lăudat că ar avea relații strânse cu persoane periculoase, între care lideri ai clanului Duduianu și ai grupării Sportivilor.

Ian, acuzat de violență împotriva femeilor

Una dintre aceste victime, spun anchetatorii, ar fi mers inclusiv la Poliție, însă nu a mai putut să depună plângere deoarece s-a decis să-l denunțe pe trapper la cinci luni de la comiterea prepusei bătăi, în condițiile în care perioada legală pentru depunerea plângerilor care privesc comiterea unor agresiuni care au necesitat mai puțin de 90 de zile de îngrijiri medicale este de trei luni.

Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore

Ian este unul dintre numele cunoscute ale scenei trap din România. Acesta și-a început activitatea muzicală încă din adolescență și a cântat inițial alături de Azteca, înainte ca cei doi să își dezvolte separat carierele.

Ulterior, Ian a avut și colaborări cu artiști precum Cabron și Theo Rose.

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