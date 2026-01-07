Un tramvai Imperio s-a defectat și a blocat una dintre cele mai importante linii din București

Un tramvai Imperio s-a defectat, miercuri, și a blocat una dintre cele mai importante linii din București. În acest moment, sunt zeci de tramvaie în spatele celui defect. Pe linia unde a rămas blocat tramvaiul Imperio circulă și tramvaiele 11, 10, 25, 47.

UPDATE | Noi precizări de la STB

„Liniile 10, 11 și 25 funcționează normal pe Str. Progresului de la ora 14:10”, potrivit reprezentanților STB

Știrea inițială

„Liniile 10, 11 și 25 – blocate pe Str. Progresului, până în intersecția cu Str. Răzoare, sens Bd. Timișoara. Cauza: incident tehnic. S-au luat măsuri de deviere”, transmit reprezentanții STB.

Potrivit primelor informații de la fața locului, cei care au venit de la intervenții spun că ar fi o problemă de soft.

