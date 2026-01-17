34-40 cu Portugalia la Euro 2026 la handbal mascuin! Când jucăm cu Danemarca

Prima pagină » Sport » 34-40 cu Portugalia la Euro 2026 la handbal masculin! Când jucăm cu Danemarca

17 ian. 2026, 08:46, Sport
Reprezentativa României a fost învinsă vineri, la Herning, de naționala Portugaliei, scor 40-34 (23-15), în primul meci din grupa B a Campionatului European.

Pentru România au marcat Stanciuc 8 goluri, Buzle 6, Vereş 4, Szasz 4, Dedu 3, Ghiţă 2, Racoţea 2, Nistor 2, Grigore 1, Cumpănici 1, Stănescu 1, iar din tabăra portugheză s-au remarcat F. Costa 9, M. Costa 7, Salvador 6.

Pentru Portugalia, clasată pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de anul trecut, au înscris Francisco Costa 9 goluri, Martim Costa 7, Salvador Salvador 6, Miguel Neves 4, Luis Frade 3, Victor Iturizza 2, Leonel Fernandes 2, Antonio Areia 2, Ricardo Brandao 2, Rui Silva 1, Diogo Branquinho 1, Joao Gomes 1.

Danemarca a învins Macedonia de Nord cu scorul de 36-24, în celălalt meci din grupă.

Simon Pytlick, cu 9 goluri, și Mathias Gidsel, cu 8 goluri, au fost cei mai buni marcatori ai danezilor, campionii mondiali și olimpici en titre, finaliști la EURO 2024.

România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei, la Herning (21:30).

Toate confruntările de la Euro 2026 EHF pot fi urmărite pe Voyo. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în faza următoare a competiției.

Care e lotul României la acest turneu final?

  • Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)
  • Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)
  • Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)
  • Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze)
  • Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda)
  • Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare)
  • Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara).

Cele mai noi

