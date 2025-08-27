Victor Angelescu, acționarul celor de la Rapid, spune că antrenorul lui Inter Milano Cristi Chivu, 44 de ani, poate ajunge cel mai mare tehnician român din istorie.

Chivu a debutat cu o victorie pe banca lui Inter Milano în Serie A. Echipa sa a câștigat cu Torino, 5-0. Înainte de a prelua Inter, Chivu a salvat Parma de la retrogradare.

Cel mai valoros tehnician român este Mircea Lucescu, 80 de ani, care a câștigat zeci de trofee și e al treilea cel mai titrat antrenor din lume.

Acționarul Rapidului face un anunț surprinzător. „Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României”

„Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României, asta este părerea mea. Acum este foarte bun. Am avut ocazia de mai multe ori să stau de vorbă cu el, nu neapărat acum, când am negociat cu Rapid, ci pentru că avem prieteni comuni. Cristi face parte din generația de jucători de după Generația de Aur și, din punctul meu de vedere, a fost cel mai important. Mutu poate a fost cel mai talentat, dar Chivu, clar, a fost cel mai complet.

Îl văd acum mult mai focusat pe ceea ce vrea să facă în cariera de antrenor decât era ca jucător, mai serios, dacă se poate spune așa. Din discuțiile cu el mi se pare un tehnician foarte bun. A făcut pașii corecți, de la juniori în sus, iar eu mă bucur foarte mult pentru el. Nu regret că nu a venit la Rapid. Mă bucur că n-a mai ajuns la noi, era clar că n-ar fi ajuns la Inter dacă venea aici. Cum să nu mă bucur? A ajuns la Inter, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, un club din top 10 all-time. A câștigat și Liga Campionilor, și tot. Pentru România este un mare plus. De ce să mă supăr eu că nu a venit la Rapid?

Este un antrenor foarte bun și se vede asta. Sunt convins că și la Rapid ar fi făcut o treabă excelentă, dar, privind înapoi, mai bine că n-a venit. Și la Parma și-a făcut treaba cu vârf și îndesat. Sunt mândru de el”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.