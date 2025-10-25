Adrian Iencsi a dezvăluit ce REPREZINTĂ pentru el Rapid și Mircea Lucescu. „Asta am remarcat în primul rând”

Adrian Iencsi, actualul selecționer al echipei naționale U20, dar și cel care a câștigat titlul, Cupa și Supercupa României cu Rapid, a vorbit despre ceea ce înseamnă echipa din Giulești pentru el și ce model reprezintă Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu e actualul selecționer al României și a lucrat cu fostul fundaș la Rapid. Iencsi a jucat la echipa din Giulești în perioadele 1997-2004 și 2009-2010.

Iencsi s-a retras în 2012 și a început cariera de antrenor, pregătind echipele Corvinul Hunedoara, Pandurii Târgu Jiu sau Rapid București.

Adrian Iencsi a dezvăluit ce reprezintă pentru el Rapid și Mircea Lucescu

Care e cea mai frumoasă amintire din cariera de fotbalist a lui Adrian Iencsi. „Clar, campionatul câștigat în sezonul 98/99, cea mai frumoasă amintire și așa va rămâne toată viața. Am devenit matematic campioni în ultima etapă, pe Giulești, contra echipei Universitatea Craiova, 1-0, gol înscris de mine. A fost o atmosferă fantastică pe care nu o s-o uit niciodată. Mi-aduc aminte că imediat după finalul partidei au intrat foarte mulți suporteri pe teren și tricoul meu de joc i l-am dăruit fostului mare fotbalist Sandu Neagu. Bineînțeles că mi-am păstrat medalia, dar tricoul i l-am dăruit unui om care m-a susținut foarte mult de când am venit pe Giulești”, a spus acesta la emisiunea „Fotbalul: povestea mea”, de la Eurosport.

Cum a fost revenirea la Rapid după patru ani: „Am revenit la Rapid într-un context în care eu mi-am dorit foarte mult sa evoluez în Austria, fiind țara mea preferată. Mi s-a îndeplinit această dorință, am semnat pe un an de zile, și după 6 luni m-au contactat cei de la Rapid. Atunci era o perioadă foarte grea: probleme cu banii, cu condițiile, nu prea exista mâncare, apă la club. Am fost rugat să revin și bineînțeles că am renunțat la contractul din Austria și am revenit la Rapid. Și mă bucur foarte mult că am făcut-o. Un alt moment frumos din cariera mea a fost când am îmbrăcat din nou tricoul alb-vișiniu. Acel sentiment este unul special. Nu-mi venea să cred că eu joc din nou pentru Rapid și am suporterii aproape de mine”