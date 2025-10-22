Prima pagină » Sport » Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”

Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”

22 oct. 2025, 15:06, Sport
Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”

Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Răzvan Marin în meciul România – Austria, 1-0, din preliminariile CM 2026. Selecționerul a spus că mijlocașul e indisponibil pentru că e accidentat, dar a anunțat după joc că nu l-a folosit de fapt din motive tactice.

Răzvan Marin a răspuns și a anunțat că avea o simplă contractură. Ar fi putut juca și dorea ca antrenorul să-i spună că nu vrea să-l folosească titular, nu să se folosească de pretextul accidentării.

Oficialul FCSB, Mihai Stoica, are o variantă în privința împăcării dintre selecționer și mijlocașul de 29 de ani.

Cum se pot împăca Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”

„Stanciu nici nu mă așteptam să răspundă, e un copil prea cuminte și de bun simț. Mie mi-a plăcut răspunsul lui Răzvan Marin și cred că și Mircea Lucescu apreciază. Nu știu ce părere a avut despre răspunsul lui Răzvan Marin, dar eu știu că Mircea Lucescu apreciază fotbaliștii cu personalitate, iar Răzvan Marin nu a fost obraznic, nici nu are cum să fie, pentru că are o educație. Eu i-am cunoscut ambii părinți, nu doar pe Petre, cu care am lucrat atâția ani, ci și pe Raluca. Copilul e foarte bine crescut, însă are personalitate. A răspuns într-un registru decent.

Eu cred că va depinde doar de modul în care el va juca în Grecia. E la o echipă mare, Mircea Lucescu e apropiat de acel campionat, pentru că Răzvan antrenează acolo. Dacă Răzvan Marin va juca bine, va fi chemat în continuare. Mircea Lucescu tot timpul a apreciat jucătorii de caracter, chiar jucătorii-problemă. El l-a iubit pe Lupu cum nu cred că a iubit un alt fotbalist vreodată. Și Lupu era orice numai un tip pe care să-l încadrezi în anumite… La fel și Sergen, care e acum antrenorul lui Beșiktaș”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Evz.ro
Filmul românesc care apare în cinematografe de Halloween. Este filmat cu telefonul
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
DEZVĂLUIREA care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! David Pușcaș: "De ce nu recunoști? Se vede că ești îndrăgostit de mine. Ești obsedat!". Cine e persoana vizată de fiul adoptiv al Luminiței Anghel: "Vreau să spun public că..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Megastructuri de vânătoare recent descoperite sugerează că societățile dinaintea Epocii Bronzului erau mai sofisticate decât se credea anterior
EXTERNE Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
14:50
Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”
DEZVĂLUIRI Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
14:47
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019
EXTERNE Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
14:37
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut
NEWS ALERT Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
14:36
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
EXTERNE Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
14:27
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”
EXTERNE Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic”
EXCLUSIV Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
EXTERNE Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare
Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare
SĂNĂTATE E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video