Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Răzvan Marin în meciul România – Austria, 1-0, din preliminariile CM 2026. Selecționerul a spus că mijlocașul e indisponibil pentru că e accidentat, dar a anunțat după joc că nu l-a folosit de fapt din motive tactice.

Răzvan Marin a răspuns și a anunțat că avea o simplă contractură. Ar fi putut juca și dorea ca antrenorul să-i spună că nu vrea să-l folosească titular, nu să se folosească de pretextul accidentării.

Oficialul FCSB, Mihai Stoica, are o variantă în privința împăcării dintre selecționer și mijlocașul de 29 de ani.

Cum se pot împăca Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”

„Stanciu nici nu mă așteptam să răspundă, e un copil prea cuminte și de bun simț. Mie mi-a plăcut răspunsul lui Răzvan Marin și cred că și Mircea Lucescu apreciază. Nu știu ce părere a avut despre răspunsul lui Răzvan Marin, dar eu știu că Mircea Lucescu apreciază fotbaliștii cu personalitate, iar Răzvan Marin nu a fost obraznic, nici nu are cum să fie, pentru că are o educație. Eu i-am cunoscut ambii părinți, nu doar pe Petre, cu care am lucrat atâția ani, ci și pe Raluca. Copilul e foarte bine crescut, însă are personalitate. A răspuns într-un registru decent.

Eu cred că va depinde doar de modul în care el va juca în Grecia. E la o echipă mare, Mircea Lucescu e apropiat de acel campionat, pentru că Răzvan antrenează acolo. Dacă Răzvan Marin va juca bine, va fi chemat în continuare. Mircea Lucescu tot timpul a apreciat jucătorii de caracter, chiar jucătorii-problemă. El l-a iubit pe Lupu cum nu cred că a iubit un alt fotbalist vreodată. Și Lupu era orice numai un tip pe care să-l încadrezi în anumite… La fel și Sergen, care e acum antrenorul lui Beșiktaș”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.