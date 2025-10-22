Cum se pot împăca Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”

Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Răzvan Marin în meciul România – Austria, 1-0, din preliminariile CM 2026. Selecționerul a spus că mijlocașul e indisponibil pentru că e accidentat, dar a anunțat după joc că nu l-a folosit de fapt din motive tactice.
Răzvan Marin a răspuns și a anunțat că avea o simplă contractură. Ar fi putut juca și dorea ca antrenorul să-i spună că nu vrea să-l folosească titular, nu să se folosească de pretextul accidentării.
Oficialul FCSB, Mihai Stoica, are o variantă în privința împăcării dintre selecționer și mijlocașul de 29 de ani.
„Stanciu nici nu mă așteptam să răspundă, e un copil prea cuminte și de bun simț. Mie mi-a plăcut răspunsul lui Răzvan Marin și cred că și Mircea Lucescu apreciază. Nu știu ce părere a avut despre răspunsul lui Răzvan Marin, dar eu știu că Mircea Lucescu apreciază fotbaliștii cu personalitate, iar Răzvan Marin nu a fost obraznic, nici nu are cum să fie, pentru că are o educație. Eu i-am cunoscut ambii părinți, nu doar pe Petre, cu care am lucrat atâția ani, ci și pe Raluca. Copilul e foarte bine crescut, însă are personalitate. A răspuns într-un registru decent.
Eu cred că va depinde doar de modul în care el va juca în Grecia. E la o echipă mare, Mircea Lucescu e apropiat de acel campionat, pentru că Răzvan antrenează acolo. Dacă Răzvan Marin va juca bine, va fi chemat în continuare. Mircea Lucescu tot timpul a apreciat jucătorii de caracter, chiar jucătorii-problemă. El l-a iubit pe Lupu cum nu cred că a iubit un alt fotbalist vreodată. Și Lupu era orice numai un tip pe care să-l încadrezi în anumite… La fel și Sergen, care e acum antrenorul lui Beșiktaș”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.