17 sept. 2025, 18:08, Sport
O anchetă ProSport care vizează mai mulți agenți FIFA zguduie fotbalul autohton. Mai mulți jucători din Superliga, Liga 2 și 3 ar putea fi audiați de Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal. Este vorba de un dosar în care ar fi fost plasate pariuri pentru câștiguri care se apropie de neverosimila sumă de două milioane de euro.

Alarma dată de Răzvan Burleanu la sfârșitul lunii august, atunci când președintele FRF a avertizat că este posibil să apară anumite acuzații, a produs efecte rapid. Iată noi dezvăluiri din culisele lumii tenebroase a agenților de jucători.

Conturi online pe platforme destinate jocurilor de noroc

Reprezentanții unor formații din Superliga ar putea fi anunțați că urmează ca mai mulți jucători să fie chemați la audieri de către Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal. În centrul scandalului sunt impresari faimoși, care dețin fotbaliști cu nume. Practic, e vorba de mai mulți agenți vizați. În cazul multora dintre ei există suspiciuni întemeiate că ar deține conturi online pe platforme destinate jocurilor de noroc, lucru ce contravine regulamentelor de integritate FIFA, respectiv regulamentului disciplinar FRF.

În cazul în care vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă suspendarea licențelor și amenzi mari. Totuși, sancțiunea pecuniară pare a fi mult mai mică decât câștigurile și rulajele ireale pe care le-ar fi produs pe conturile deținute, scrie sursa citată.

„Agentul 1X2”a câștigat aproape două milioane de euro în ultimii 5 ani

Un important agent avea un cont valabil încă din 2012, pe un site care operează jocuri de noroc din străinătate. Dacă până în 2020 activitatea pe contul deținut de „Agentul 1X2” a fost relativ modestă, în ultimii 5 ani detaliile legate de numărul de pariuri, rulajul și câștigurile sunt izbitoare.

Astfel, „Agentul 1X2” ar fi plasat peste 5.000 de pariuri, mare parte exclusiv pe meciuri din România, Superliga, Liga 2, Liga 3, plus Cupa României. Este un rulaj imens, din moment ce câștigurile înregistrate pe contul deținut de procuratorul român se apropie de două milioane de euro.

Multe dintre evenimentele pe care ar fi mizat agentul cu licență FIFA ar fi chiar pe meciurile formațiilor unde are cei mai mulți fotbaliști pe care îi reprezintă.

Jucătorii, sursă de date pentru plasarea unor pariuri de milioane de euro

Potrivit „Codului de Etică FIFA”, un paragraf important stipulează foarte clar că toți cei implicați în fotbal nu pot divulga informații:

Cineva implicat în fotbal împărtășește informații privilegiate, adică informații pe care doar acea persoană le deține datorită poziției sale în joc și care nu sunt disponibile publicului, cu o terță parte. Terța parte plasează un pariu pe acest meci de fotbal pe baza informațiilor primite”.

În cazul „Agentului 1X2”, există suspiciuni serioase că ar fi colectat și s-ar fi folosit de informațiile furnizate de jucătorii pe care îi reprezintă. Mai ales că multe evenimente pe care a plasat pariuri ar fi partidele echipelor care includ cei mai mulți fotbaliști din portofoliul său.

Așadar, jucătorii pot fi, chiar fără voia lor, surse de informare pentru procuratorii vizați de aceste practici care încalcă regulamentul FIFA.

Citește aici ANCHETA integrală realizată de PRO SPORT.

