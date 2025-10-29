După meciul CS Dinamo – Dinamo, 1-3, Alexandru Musi a vorbit despre partidă și despre o eventuală întoarcere la FCSB.

Mijlocașul de 21 de ani a anunțat că nu va mai juca la FCSB, de unde a venit la Dinamo la schimb cu Dennis Politic.

Zeljko Kopic s-a enervat pentru cum a arătat echipa sa în repriza a doua din meciul cu CS Dinamo. Cătălin Cocoș (71) a înscris pentru CS Dinamo, iar Adrian Caragea (9 și 17) și Musi (90) au marcat pentru Dinamo.

Alex Musi, mesaj clar: „Nu mă mai întorc niciodată la FCSB”

„Am luptat pentru punctele noastre, ei la fel. Mă bucur că am câștigat. De mâine ne gândim la meciul cu CFR. Sunt niște mici greșeli. Așa este în fotbal, trebuie să lucrăm mai mult pe partea asta, să nu mai primim gol și să ne facem meciurile mai ușoare.

Pașcalău este cu mine la U21. Mă bucur că s-a dus undeva să joace, să prindă încredere, avea nevoie. Cu Roșca mereu vorbesc, este un prieten de-ai mei. La fiecare antrenament se pregătește foarte bine, ne dă încredere că poate intra în poartă oricând și să ne ajute.

Am stat liniștit, știam că nu o să se întâmple așa ceva. (n.red. – să revină la FCSB). În viața mea nu o să accept să mă mai întorc! Nu mă mai întorc, am zis-o de multe ori, nu mă mai întorc la FCSB. Pur și simplu ăsta e sentimentul meu, asta simt să fac. Am fost bine primit, am ajuns la Dinamo. Vreau să fac istorie la Dinamo.

Noi avem un lot foarte bun, ne luptăm să stăm acolo sus în campionat și de ce nu și în Cupă. Doamne ajută să marchez și cu CFR. Încerc să mă antrenez foarte bine, încerc execuții din astea la antrenament. Mă bucur că mi-a ieșit în seara asta și sper să-mi mai iasă”, a declarat Alexandru Musi, la Prima Sport.