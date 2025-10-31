Prima pagină » Sport » Baschetul românesc feminin, LOVITURĂ de imagine. Ce parteneriat s-a semnat

Baschetul românesc feminin, LOVITURĂ de imagine. Ce parteneriat s-a semnat

31 oct. 2025, 08:14, Sport
Baschetul românesc feminin, LOVITURĂ de imagine. Ce parteneriat s-a semnat

Federația Română de Baschet (FRB) anunță încheierea unui parteneriat strategic care marchează un moment semnificativ în dezvoltarea și consolidarea baschetului feminin din România.

Din actualul sezon competițional, cele două competiții majore vor purta denumirile oficiale Liga Națională de Baschet Feminin Banca Transilvania și Liga 1 de Baschet Feminin Banca Transilvania.

Acest parteneriat reflectă angajamentul ambelor instituții față de promovarea valorilor autentice – performanță, integritate, educație și încredere – și față de consolidarea poziției sportului feminin în peisajul sportiv național.

Baschetul românesc, parteneriat strategic

Într-un context în care susținerea sportului de performanță devine tot mai importantă, colaborarea dintre FRB și BT reprezintă o investiție în viitorul generațiilor care aleg excelența prin sport.

„Baschetul feminin românesc are nevoie de continuitate, stabilitate și încredere. Ne dorim ca fiecare tânără care alege acest sport să simtă că are în spate o comunitate care crede în ea și în potențialul ei. Federația Română de Baschet își propune să construiască un model durabil de dezvoltare, bazat pe performanță, educație și încredere – elemente esențiale pentru orice sistem sportiv modern. Parteneriatul cu Banca Transilvania este un pas strategic în această direcție. Este o dovadă de încredere în potențialul sportivelor noastre și în capacitatea baschetului feminin de a deveni o platformă reală de afirmare și inspirație.

Tot mai multe tinere din România aleg să își continue formarea în mediul universitar internațional, iar acest lucru confirmă că avem resurse, talent și valoare. Prin acest parteneriat, ne dorim să consolidăm competițiile interne, să asigurăm un cadru profesionist pentru formarea tinerelor jucătoare și să dezvoltăm o cultură sportivă bazată pe merit, perseverență și încredere.

Performanța nu se obține prin întâmplare, ci prin viziune, parteneriate solide și investiții constante în oameni și valori. Iar acest demers comun cu Banca Transilvania este o investiție reală în viitorul baschetului feminin românesc”, a declarat Carmen Tocală, președinte Federația Română de Baschet.

Alăturarea Băncii Transilvania de Federația Română de Baschet evidențiază un model de colaborare între mediul privat și cel sportiv, bazat pe o viziune comună: dezvoltarea durabilă a baschetului feminin românesc și transformarea acestuia într-un reper de profesionalism și inspirație pentru tinerele generații. Prin această inițiativă, FRB transmite un mesaj clar: sportul feminin merită susținut, valorizat și vizibil, iar performanța nu are gen, ci doar determinare, muncă și pasiune.

Federația Română de Baschet este forul care coordonează și dezvoltă activitatea baschetbalistică la nivel național, de la competițiile de juniori până la cele de seniori, precum și programele naționale de formare și performanță. Misiunea FRB este de a sprijini dezvoltarea baschetului românesc pe toate palierele și de a promova valorile educației prin sport, fair play și performanță.

Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Nvidia scrie istorie din nou! Ce valoare a atins acum compania?
BREAKING NEWS Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
09:07
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
09:00
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
VIDEO Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central
08:57
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central