Ce a spus antrenorul lui Shkendija, după ce a aflat că va juca dubla cu FCSB în Liga Campionilor: „Ne va fi mai simplu”

KF Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, e adversara FCSB în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor după ce a învins echipa galeză The New Saints cu de 2-1. În prima manșă, scorul a fost egal, 0-0.

FCSB s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă de Inter Club d’Escaldes cu 2-1 în retur, dar în tur a învins cu 3-1.

Shkendija – FCSB se joacă marţi, pe 22 iulie, în Macedonia, de la 20:00. Returul va fi o săptămână mai târziu, la Bucureşti.

„Steaua (n.r – FCSB) este un adversar puternic, cu o mare tradiţie. Îi vom respecta, dar consider că putem obţine un rezultat pozitiv contra lor cu o prestaţie bună. Cred că împotriva unui astfel de adversar ne va fi mai simplu să jucăm decât ne-a fost împotriva lui TNS. Suntem campioana Macedoniei şi vom face tot ce putem pentru a arăta cel mai bun fotbal pe scena internaţională”, a spus Jeton Bekjiri, antrenorul lui Shkendija.

E prima dată de când sunt în fotbal când nu mai am cuvinte. Dă-o-n încolo de calificare, eu nu mai am cuvinte să vorbesc. Așa ceva nu există. Nu campioana Macedoniei e problema mea, ci calificarea în Liga Campionilor. Dacă jucăm ca astăzi, nu-i poți bate pe ăia. Pe noi ne bătea și o echipă de Divizia C. Asta e echipă slabă. Foarte slabi, varză în apărare – Gigi Becali