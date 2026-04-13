CFR Cluj – Dinamo 1-1. Roș-albii nu se mai gândesc la titlu, iar conducerea anunță transferuri

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo, 1-1, în etapa a patra a play-off-ului Superligii, golurile fiind marcate de Alex Pop (23) și Sheriff Sinyan (38).

Dinamo putea câștiga pe final, dar Marian Huja a salvat de pe linia porții mingea lui Danny Armstrong și Christopher Braun a respins din fața porții goale șutul lui Cîrjan.

Dinamo nu a câștigat niciun joc din play-off și e pe locul șase, 28 de puncte, iar fruntașele au 36 de puncte.

CFR Cluj – Dinamo 1-1. Roș-albii nu se mai gândesc la titlu

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a spus că echipa sa nu mai are șanse la titlu.

„Am greșit într-un singur punct în meciul acesta. Ne-am retras după gol. Am avut o mentalitate pe care trebuie să o mai construim un pic. E foarte mult ghinion, dar este exasperant când ratezi atât. Din păcate ne compromitem șansele pentru obiectivele pe care ni le-am propus cu atât de puține puncte după 4 meciuri.

E frustrant că în niciunul din aceste meciuri nu am fost sub adversarii noștri, ci chiar peste. Am făcut un joc bun pe un teren foarte greu unde puține echipe au atâtea ocazii câte am avut noi și situații bune.

Păcat că mentalitatea de echipă puternică și pragmatică încă o învățăm. Trebuie să trecem prin asta. Sperăm să nu mai fie așa cât de curând. Sunt opțiunile pe care le-am dorit noi și pe bancă, dar nu a ținut doar de noi intrarea în formă pentru jucătorii pe care îi avem. Știți asta. Am făcut alegeri împreună și am ales să facem asta din diferite rațiuni.

Că există opinii că trebuia făcut altfel, OK, dar așa am crezut noi că e mai bine. Noi am terminat sezonul regular și play-off-ul l-am început tot cu ghinion. Se vor schimba niște linii la Dinamo și este bine pentru că ne trebuie sânge proaspăt. Mai vin niște fundași centrali, dar Matteo Duțu a arătat că este o soluție foarte bună.

Vedem ce jucători sunt la final de contract la vară și vedem. Ne dorim un lot mai numeros, în perspectiva în care dorim participarea în cupele europene. La titlu nu se mai poate spera, dar ne batem la cupe europene și în cealaltă competiție, acolo unde au rămas doar 4 echipe”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.