România joacă joi, de la ora 21:00, amicalul cu Moldova, în direct la Prima TV. E primul meci ce se dispută la Bucureşti între cele două naționale.

Fanii sunt așteptați în număr mare la Arena Națională, unde de la ora 19:00, în Arena Fanilor, va fi și un concert Guess Who și Zdob și Zdub.

Înaintea meciului imnul „Deşteaptă-te, române!” va fi cântat de Lidia Buble, iar „Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, va fi interpretat de Tania Turtureanu.

Cine transmite la TV România – Moldova

Moldova vine după două înfrângeri, 1-11 cu Norvegia și 0-4 cu Israel. Internaționalul moldovean Vadim Rață, care din 2019 joacă în România, la Chindia Târgoviște, FC Voluntari, FCSB, U Cluj, acum fiind la FC Argeș, a spus de ce meciul de pe Arena Națională e unul special pentru el.

„După două meciuri slabe și total dezastruoase pentru noi avem posibilitatea în acest meci să ne spălăm puțin din păcate. Suntem datori față de suporterii noștri. Jucătorii din naționala României au și ei același gând ca și noi, pentru că și ei au avut două meciuri mai puțin reușite. Așa că dacă în tribună va fi meciul prieteniei, pe teren nu va fi așa. Cu siguranță avem și noi o șansă să câștigăm. Toate meciurile încep de la 0-0. Naționala României era acum ceva timp la EURO și toți erau eroi, dar după un an lucrurile s-au schimbat și jucătorii nu mai sunt priviți ca niște eroi, deși majoritatea sunt aceiași. România e o echipă foarte bună, dar noi trebuie să ne urmărim scopul nostru, să ne îmbunătățim jocul”, a anunțat Vadim Rață.

„Primul meci cu România disputat la Chișinău (n.r. – înfrângerea cu 0-5 din 2022) nu a fost unul reușit pentru noi. Dar sper să ne iasă mai bine. Suntem datori față de fani, iar acest lucru trebuie să ne motiveze, să dăm mult mai mult pe teren. E ceva special pentru mine să joc aici, îmi place Arena Națională, sper să îi revăd și pe jucătorii care evoluează în campionatul României, e un sentiment frumos. Sper să rămână la fel și după meci”, a mai declarat acesta.

După amical pentru naționala noastră urmează meciul din preliminariile CM 2026 cu Austria.