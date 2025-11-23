Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenorul de la Petrolul Ploiești, a avut o contră la marginea terenului cu Octavian Popescu, jucătorul de la FCSB.

În minutul 28 al meciului FCSB – Petrolul 1-1, Octavian Popescu a căzut după un duel cu Jyry, în apropierea locului în care se afla Eugen Neagoe. Fotbalistul echipei roș-albastre a strigat către antrenorul oaspeților: „Ce vrei, mă?”. Tehnicianul i-a răspuns imediat: „Nu ți-e rușine? Cu cine vorbești așa?”.

Octavian Popescu, după meci, i-a cerut scuze lui Eugen Neagoe pentru reacția sa, iar tehnicianul a spus la conferința de presă ce s-a întâmplat.

Ce s-a întâmplat la incidentul dintre Eugen Neagoe și Octavian Popescu

„Tavi Popescu era și el supărat, am vorbit după meci, a zis el ceva, mi-a răspuns și asta a fost tot, nu a înjurat băiatul, nu are nicio importanță, nu aveam de ce să fiu eliminat, nu am jignit pe nimeni, nu meritam, pentru ce să fiu eliminat, nu am folosit niciun cuvânt nepotrivit, nici galben nu avea de ce să-mi dea.

Nu m-a jignit, el mi-a spus ceva. I-am spus că nu putem vorbi la per tu, că nu suntem de aceeași vârstă. Trebuia să fie puțin mai atent și el, este mult mai mic decât mine, în primul rând. Nu m-a jignit, a venit și și-a cerut scuze. Eu respect adversarii, îi respect pe cei de la FCSB. Nu m-a înjurat, nu m-a jignit”, a declarat Eugen Neagoe, la Digi Sport.

„Este bine că nu pierdem, dar foarte bine să câștigăm, să luăm 3 puncte, să urcăm în clasament. Încă 4 meciuri în campionat și meci de cupă cu Craiova la Ploiești, mi-aș dori să le câștigăm pe toate, dar nu știu dacă vom reuși. Avem jucători care pot tranșa un joc, pot decide un joc, mi-aș fi dorit să-l tranșăm, am luat doar un punct din păcate. Mergem acasă, au liber, de luni la antrenament, avem un meci greu cu Metaloglobus și trebuie să jucăm mai bine”, a mai declarat Eugen Neagoe, după FCSB – Petrolul 1-1.