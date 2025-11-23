Prima pagină » Sport » Jandarmeria anunță după FCSB – Petrolul: dosare penale pentru torțe și consum de droguri

23 nov. 2025, 10:36, Sport
Jandarmeria Capitalei a anunţat că la FCSB – Petrolul Ploieşti s-au dat cinci amenzi de 35.700 de lei. Două dintre ele, de 30.000 de lei, au fost aplicate clubului organizator și una de 5000 de lei a fost în contul firmei de pază de la acest meci.

S-au deschis cinci dosare penale privind regimul materiilor explozive şi un dosar privind consumul ilicit de droguri.

FCSB a remizat cu Petrolul, 1-1, în etapa 17 a Superligii, iar Gigi Becali a făcut praf echipa.

„Referință meci de fotbal FCSB – FC Petrolul Ploiești. Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive și un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.700 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 30.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare” sună comunicatul Jandarmerie.

La pauza partidei, Jandarmeria anunța că 5 suporteri de la Petrolul au încercat să intre pe stadion cu materiale pirotehnice. AU fost prinși și se aleg cu dosare penale. „Folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive” arată jandarmii.

