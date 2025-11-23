FCSB – Petrolul Ploiești, 1-1, în etapa 17 a Superligii. Alexandru Stoian a marcat în minutul 12, iar oaspeții au egalat prin Robert Sălceanu, minutul 47, cu un șut de la 30 de metri, deviat.

Gigi Becali a declarat că nu mai are încredere în echipă, FCSB fiind pe locul zece, 21 de puncte, la distanță uriașă față de liderul Rapid, 35 de puncte.

Elias Charalambous, în pericol la FCSB. Gigi Becali: „Cu siguranță au și antrenorii vină”

În meciul FCSB – Petrolul Ploiești au jucat echipele:

FCSB: Târnovanu – Pantea (Politic 74), Ngezana, Graovac, Radunovic – Fl. Tănase, Cisotti (Mamadou Thiam 65), Olaru (Alibec 87) – Miculescu, Al. Stoian (M. Toma 65), Oct. Popescu (Şut 46).

PETROLUL: Krell – P. Papp, Onguene, Guilherme Soares (Hanca 46) – Ricardinho (L. Dumitriu 87), Mateiu (M. Dulca 46), Dongmo, Jyry, Sălceanu (Boţogan 78) – Chică-Roşă (Doumtsios 85), Grozav.

„Am jucat cu o echipă prea slabă, Petrolul. Dacă nici cu ei nu bați… Cu siguranță au și antrenorii vină. E posibil. Nu joacă echipa”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Elias Charalambous: „A fost un gol norocos”

Ce spune Elias Charalambous după remiza cu Petrolul: „Cel mai important lucru este că am pierdut două puncte. Am dominat partida, am fost echipa care a avut multe șanse de a marca. În repriza a doua, adversarul nici nu și-a creat vreo ocazie și a reușit să marcheze. Le-am transmis băieților că trebuie să mai marcăm o dată și să închidem meciul.

În fotbal, dacă nu închizi jocul, adversarul te poate penaliza. Au marcat dintr-un șut de la distanță deviat. Nu o să caut niciodată scuze despre o partidă. Nu pot spune multe lucruri: am avut ghinion. Acesta este fotbalul, trebuie să continuăm. Am încasat gol de la un șut de la 40 de metri, ghinion. Din ce am văzut, a fost un gol norocos.

Am dominat jocul, la închidere l-am avut pe Cisotti, care a făcut o treabă excelentă. Problema a fost faptul că nu am mai marcat încă o dată. Cisotti a jucat și pe postul de fundaș dreapta. Când știi fotbal, te poți adapta oriunde. E un tip deștept și se poate adapta oriunde.

Vom vedea ce se întâmplă, mai sunt multe partide…sentimentul meu e că trebuia să câștigăm. Cred mult în echipă, cel mai important lucru este important să găsesc o soluție în ultima treime pentru a marca mai multe goluri”.