Elias Charalambous, în pericol la FCSB. Gigi Becali: „Cu siguranță au și antrenorii vină”

FCSB – Petrolul Ploiești, 1-1, în etapa 17 a Superligii. Alexandru Stoian a marcat în minutul 12, iar oaspeții au egalat prin Robert Sălceanu, minutul 47, cu un șut de la 30 de metri, deviat.
Gigi Becali a declarat că nu mai are încredere în echipă, FCSB fiind pe locul zece, 21 de puncte, la distanță uriașă față de liderul Rapid, 35 de puncte.
În meciul FCSB – Petrolul Ploiești au jucat echipele:
FCSB: Târnovanu – Pantea (Politic 74), Ngezana, Graovac, Radunovic – Fl. Tănase, Cisotti (Mamadou Thiam 65), Olaru (Alibec 87) – Miculescu, Al. Stoian (M. Toma 65), Oct. Popescu (Şut 46).
PETROLUL: Krell – P. Papp, Onguene, Guilherme Soares (Hanca 46) – Ricardinho (L. Dumitriu 87), Mateiu (M. Dulca 46), Dongmo, Jyry, Sălceanu (Boţogan 78) – Chică-Roşă (Doumtsios 85), Grozav.
„Am jucat cu o echipă prea slabă, Petrolul. Dacă nici cu ei nu bați… Cu siguranță au și antrenorii vină. E posibil. Nu joacă echipa”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.
Ce spune Elias Charalambous după remiza cu Petrolul: „Cel mai important lucru este că am pierdut două puncte. Am dominat partida, am fost echipa care a avut multe șanse de a marca. În repriza a doua, adversarul nici nu și-a creat vreo ocazie și a reușit să marcheze. Le-am transmis băieților că trebuie să mai marcăm o dată și să închidem meciul.
În fotbal, dacă nu închizi jocul, adversarul te poate penaliza. Au marcat dintr-un șut de la distanță deviat. Nu o să caut niciodată scuze despre o partidă. Nu pot spune multe lucruri: am avut ghinion. Acesta este fotbalul, trebuie să continuăm. Am încasat gol de la un șut de la 40 de metri, ghinion. Din ce am văzut, a fost un gol norocos.
Am dominat jocul, la închidere l-am avut pe Cisotti, care a făcut o treabă excelentă. Problema a fost faptul că nu am mai marcat încă o dată. Cisotti a jucat și pe postul de fundaș dreapta. Când știi fotbal, te poți adapta oriunde. E un tip deștept și se poate adapta oriunde.
Vom vedea ce se întâmplă, mai sunt multe partide…sentimentul meu e că trebuia să câștigăm. Cred mult în echipă, cel mai important lucru este important să găsesc o soluție în ultima treime pentru a marca mai multe goluri”.