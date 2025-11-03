Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”

Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”

03 nov. 2025, 07:04, Sport
Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”

Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a spus după partida cu Universitatea Craiova că echipa sa nu merita să câștige. Echipa din Giulești a condus cu 2-0 și a fost egalată pe final, dar gazdele au arătat un joc mult mai solid, cel puțin în prima repriză.

Penalty-ul comis de Aioni a dus la egalare pe tabelă, lovitura fiind dictată de la camera VAR și antrenorul gazdelor Mirel Rădoi a surprins, după ce nu a mai stat să vadă finalul și a plecat la vestiare.

Rapid urcă pe primul loc în clasament, iar oltenii sunt pe trei în campionat. Etapa 15, ultima a turului, se încheie luni și FC Botoșani poate redeveni lider dacă învinge diseară pe Petrolul.

Costel Gâlcă: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”

„Meritau să câștige, am făcut o primă repriză sub orice critică, au meritele lor, unii nu au existat în joc. În repriza a doua ne-am așezat mai bine, o repartiție mult mai bună din partea noastră, am avut 2-1, dar per total nu meritam să câștigăm.

Nu a mers nici poziționarea, nu am închis spațiile la exterior, mijlocașii noștri au stat în linie, trebuia să stăm cu doi mijlocași, cu triunghiul sus, multe greșeli personale, făcute sub presiune.

Dinamica jocului te duce în alte poziționări, e important să poți închide centrul terenului. Da, suntem bine ca puncte, suntem foarte bine, trebuie să creștem din toate punctele de vedere, pentru că dacă vrem să fim sus, să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim că suntem mai buni cu cei mari.

Sunt mulțumit de atitudinea lor din a doua repriză, dacă eram și mai inteligenți, în spatele lor, nu am fi pierdut punctele, dar nu am fi meritat.

Nu mi-a plăcut atitudinea și efortul din prima repriză, am spus de câteva săptămâni că urmează perioade dificile, meciuri dificile, așa văd, așa simt”, a anunțat Costel Gâlcă, la Digi Sport.

Citește și

SPORT Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”
06:13
Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”
SPORT Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil
06:02
Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil
SPORT Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit”
05:48
Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit”
SPORT UTA a învins Metaloglobus, 2-0, iar Adrian Mihalcea a oferit declarația serii: „Lumea se gândea când arunc prosopul sau plec cu trenul”
19:42
UTA a învins Metaloglobus, 2-0, iar Adrian Mihalcea a oferit declarația serii: „Lumea se gândea când arunc prosopul sau plec cu trenul”
SPORT Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
12:53
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
SPORT FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
12:18
FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
Mediafax
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei
Mediafax
Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Unul dintre cei mai puternici califi din istorie, ucis de o sclavă
FOTO-VIDEO Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a adus elemente TRADIȚIONALE din România în resortul său exotic din Madagascar. Cum arată sauna din complexul de 4 stele
05:00
Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a adus elemente TRADIȚIONALE din România în resortul său exotic din Madagascar. Cum arată sauna din complexul de 4 stele
ANALIZĂ Cum evenimentele din Afganistan – o țară fundamentalistă, parțial primitivă – au prefigurat prăbușirea Uniunii Sovietice și au clătinat poziția SUA de hegemonie mondială. Atât URSS, cât și SUA au comis o eroare fatală
05:00
Cum evenimentele din Afganistan – o țară fundamentalistă, parțial primitivă – au prefigurat prăbușirea Uniunii Sovietice și au clătinat poziția SUA de hegemonie mondială. Atât URSS, cât și SUA au comis o eroare fatală
ACTUALITATE Ilie Bolojan preferă să ÎNCALCE Constituția, alte 2 legi și deciziile CCR. Deși este OBLIGAT să vină în Parlament, premierul refuză să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România. Și-a descoperit programul încărcat și cere să fie reprogramat
05:00
Ilie Bolojan preferă să ÎNCALCE Constituția, alte 2 legi și deciziile CCR. Deși este OBLIGAT să vină în Parlament, premierul refuză să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România. Și-a descoperit programul încărcat și cere să fie reprogramat
VIDEO Există diete sau nu pentru imunitate? Ce spune medicul Adrian Marinescu
23:35
Există diete sau nu pentru imunitate? Ce spune medicul Adrian Marinescu
POLITICĂ Călin Georgescu boicotează alegerile din București: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. E o farsă organizată sub aparența Binelui”
22:12
Călin Georgescu boicotează alegerile din București: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. E o farsă organizată sub aparența Binelui”