Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a spus după partida cu Universitatea Craiova că echipa sa nu merita să câștige. Echipa din Giulești a condus cu 2-0 și a fost egalată pe final, dar gazdele au arătat un joc mult mai solid, cel puțin în prima repriză.

Penalty-ul comis de Aioni a dus la egalare pe tabelă, lovitura fiind dictată de la camera VAR și antrenorul gazdelor Mirel Rădoi a surprins, după ce nu a mai stat să vadă finalul și a plecat la vestiare.

Rapid urcă pe primul loc în clasament, iar oltenii sunt pe trei în campionat. Etapa 15, ultima a turului, se încheie luni și FC Botoșani poate redeveni lider dacă învinge diseară pe Petrolul.

Costel Gâlcă: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”

„Meritau să câștige, am făcut o primă repriză sub orice critică, au meritele lor, unii nu au existat în joc. În repriza a doua ne-am așezat mai bine, o repartiție mult mai bună din partea noastră, am avut 2-1, dar per total nu meritam să câștigăm.

Nu a mers nici poziționarea, nu am închis spațiile la exterior, mijlocașii noștri au stat în linie, trebuia să stăm cu doi mijlocași, cu triunghiul sus, multe greșeli personale, făcute sub presiune.

Dinamica jocului te duce în alte poziționări, e important să poți închide centrul terenului. Da, suntem bine ca puncte, suntem foarte bine, trebuie să creștem din toate punctele de vedere, pentru că dacă vrem să fim sus, să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim că suntem mai buni cu cei mari.

Sunt mulțumit de atitudinea lor din a doua repriză, dacă eram și mai inteligenți, în spatele lor, nu am fi pierdut punctele, dar nu am fi meritat.

Nu mi-a plăcut atitudinea și efortul din prima repriză, am spus de câteva săptămâni că urmează perioade dificile, meciuri dificile, așa văd, așa simt”, a anunțat Costel Gâlcă, la Digi Sport.