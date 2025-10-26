Cea care a atras toate privirile la Gala Performanței și Excelenței a fost Camelia Potec, campioană olimpică la natație și președinta Federației Române de Natație. Sportiva a fost considerată de mulți invitați cea mai elegantă apariție a serii, alegând un costum negru din paiete, format din pantaloni evazați și sacou.

Camelia Potec a avut o ținuta sofisticată și modernă ce a îmbinat perfect forța unei campioane cu rafinamentul unei adevărate doamne.

Elisabeta Lipă, cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, a ales o combinație curajoasă și rafinată: sacou alb și pantaloni fucsia, un contrast care i-a subliniat personalitatea puternică și feminitatea.

Camelia Potec, cea mai elegantă sportivă

Dan Alexa, fost internațional și actual antrenor al echipei Poli Timișoara, a optat pentru un costum gri închis și o cămașă albă, o alegere clasică, dar elegantă, care i-a completat imaginea de gentleman modern.

Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, a impresionat printr-un outfit sobru și rafinat, potrivit pentru un eveniment de gală. Ținuta a fost completată de o atitudine calmă și sigură, care i-a confirmat statutul de lider respectat în lumea sportului. Alături de el, Sanda Zaharia a strălucit într-o rochie scurtă din catifea neagră, accesorizată cu detalii strălucitoare în zona decolteului, o alegere care a îmbinat senzualitatea cu eleganța.

Bănel Nicolită, fost jucător al echipei naționale de fotbal, a păstrat linia discretă și rafinată, alegând o cămașă neagră și pantaloni în tonuri închise, un look simplu, dar cu bun gust.

Gala Adelei Diaconu a demonstrat încă o dată că sportul și eleganța pot merge perfect mână în mână, iar Camelia Potec a fost regina stilului în seara dedicată performanței și excelenței.

Printre laureații celei de-a XV-a ediții a Galei Performanței și Excelenței au fost:

Ambasador al României în lume prin Canotaj – Elisabeta Lipă, președinte al Federației Române de Canotaj

Ambasador al României în lume prin Sport – Camelia Potec, Președinte FR Natație și Pentatlon Modern

Ambasador al României în lume prin Management Sportiv și Antreprenoriat – Anamaria Prodan

Lider prin Excelență în Fotbal – Dan Alexa, Antrenor Poli Timișoara

Premiul pentru Viziune și Continuitate în Performanța Sportivă – Amatto Zaharia

Performanță în Fotbal Juvenil – Mihail Popescu, Raiders București

Foto: Georgiana Dinu