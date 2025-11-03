Prima pagină » Sport » De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul”

03 nov. 2025, 19:50, Sport
sursa foto: Prosport

România a ieșit campioană și vicecampioană la cea de-a 16-a ediție a Campionatului Mondial de Pescuit la Răpitori cu momeli artificiale din barcă. S-a mers acolo cu două echipe și țara noastră a terminat pe primele două poziții la competiția desfășurată în Estonia, pe lacul Vortsjarv, scrie Prosport.

Astfel, România a strâns 13 penalizări și 159.177 de puncte în noul sport al milionarilor: Constantin Bogdănel Dirinea și Rizea Cristian Mihail au câștigat aurul, urmând apoi Pavel Calance și Vasile Jarda. Medalia de bronz a revenit perechii estoniene Enders Siim și Jaadla Janno. De asemenea, din lotul României au mai făcut parte Vlad Dumitrescu căpitan și Ciprian Hrișcă delegat.

Pescuitul din barcă la răpitori este însă un sport relativ nou și pentru țara noastră. Costurile de participare sunt destul de piperate, având în vedere că, pe lângă obiectele pentru pescuit, e nevoie și de o barcă de viteză, iar prețul unei astfel de bărci poate pleca de la 20.000 de euro și poate depăși suma de 100.000 de euro. 

Prin urmare, în România sunt foarte multe vedete care participă la Campionatul Național de Spinning divizia barcă, iar printre acestea se numără fostul fotbalist Cristi Ciocoiu, Marius Urzică, Sorin Bontea, canoistul Cătălin Chirilă sau actorul Mihai Bobonete.

Bogdan Herac, președintele Ligii Române de Spinning, despre costurile unei participări la Campionatul Mondial, precum și despre câți bani au încasat sportivii români după ce au ieșit campioni și vicecampioni mondiali.

„Ca să poți duce un an calendaristic până la final ai nevoie de un buget. Eu sunt venit de 8 luni la Ligă. Acești băieți n-au avut un buget foarte consistent din partea Ligii Române de Spinning. Au plecat pe cheltuiala lor. LRS a plătit niște taxe, în jur de 1.700 de euro pentru fiecare echipă. Au fost niște oameni inimoși din interiorul Ligii care i-au susținut, dar îți trebuie un buget între 20.000 – 40.000 de euro de echipă. Aici intră bărcile de închiriat sau barca cu care te duci acolo din România. A fost foarte greu, de-aia îi respect pe acești băieți. Este meritul 100% al lor, eu n-am avut nicio contribuție deocamdată anul acesta.

În bugetul de mai sus intră închiriatul bărcilor sau transportul bărcii până acolo, cazare, masă, antrenamente. Fără antrenamente nu ai ce cauți. Băieții trebuie stea minimum 10-12 zile înainte de concurs. Băieții ăștia 4 care au câștigat sunt niște băieți care stau foarte multe ore pe apă. Gândiți-vă zona un de au pescuit în Estonia este de 15 ori mai mare decât lacul Bicaz. Aici intră și mii de litri de benzină”, a declarat Bogdan Herac, pentru sursa citată.

Întrebat și cu ți bani au venit acasă sportivii români care au știgat aurul și argintul, Bogdan Herac a declarat:

Vii cu faimă. Cu niște medalii de aur. Avem acum ultima etapă la Aquamania, unde vom încerca să-i premiem pe băieți. Este ultima etapă a diviziei barcă, unde vom premia campionii naționali și mondiali.

Campionii și vicecampionii mondiali nu au primit niciun ban din partea organizatorilor Campionatului Mondial. Cupă, medalie și diplomă. Și s-a cântat imnul, care contează foarte mult. Eu am trăit pe pielea mea și ți se face pielea de găină când ți se cântă imnul României”.

