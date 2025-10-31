Prima pagină » Sport » FRF vrea să organizeze finala Europa League pe Arena Națională

FRF vrea să organizeze finala Europa League pe Arena Națională

31 oct. 2025, 20:25, Sport
FRF a anunțat candidatura Bucureștiului pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei Europa League sunt Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027.

Arena Națională a mai găzduit o finală Europa League în 2012, când Atletico Madrid a câștigat cu 3-0 în fața lui Atletico Bilbao.

„După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under-21 și Under-19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore. Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României. Colaborarea strânsă la precedentele evenimente fotbalistice majore organizate la București garantează capacitatea de a furniza o experiență memorabilă pentru toți participanții la un astfel de eveniment pe Arena Națională” se arată pe site-ul frf.ro.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat: „România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”.

Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de înaltă importanță și de amploare europeană, iar candidatura subliniază determinarea FRF de a contribui la promovarea fotbalului la cel mai înalt nivel în România și în Europa, mai arată sursa menționată.

Mediafax
