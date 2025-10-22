Elias Charalambous spune că FCSB poate ieși din faza slabă în care se află și crede că echipa sa va câștiga cu Bologna, în meciul de joi din etapa a treia a Europa League.

FCSB a debutat în grupa din Europa League cu victoria în fața celor de la Go Ahead Eagles, 1-0, și a pierdut cu Young Boys, 0-2.

Bologna a fost învinsă de Aston Villa, 0-1, și a remizat cu Freiburg, 1-1.

Elias Charalambous e încrezător că FCSB va învinge Bologna. „Nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația”

FCSB – Bologna se joacă marți, 23 octombrie, de la ora 19:45, live la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Atmosfera? Este normal ca atunci când nu câștigi să poată fi mai bună atmosfera, dar nu ne oprim niciodată. Știm că trebuie să găsim echilibru atât în momentele bune, cât și în cele rele. Suntem pregătiți. Este normal să existe critici, mai ales din partea fanilor. Acestea sunt cele mai importante, cele de care ne pasă cel mai mult.

Suntem dezamăgiți, dar vom încerca să schimbăm situația. Putem face asta doar prin a juca mai bine și a câștiga meciuri. Suntem concentrați la meciul de mâine. Eu privesc mereu pozitiv următoarea zi. Este fotbal, trebuie să înțelegeți că acești băieți au realizat multe pentru acest club în ultimii ani. Sigur, nu traversăm o perioadă bună, dar nu trebuie să uităm asta. Ce pot spune este că această echipă își va reveni, de asta să fiți siguri.

Având în vedere ce istorie are acest club, ce tricou purtăm, putem lupta cu orice echipă! Mâine vrem să câștigăm, da. Nu doar să concurăm. Poate unii nu cred în noi acum, poate ne subestimează, dar zilele bune pentru această echipă se vor întoarce. Vom încerca să muncim, să devenim mai buni, dar vedeți și la cel mai înalt nivel echipe care trec prin astfel de perioade. Nu ne dăm bătuți niciodată, vom lupta la fiecare joc. Nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația, dar vom lupta la fel în fiecare meci și credem că putem câștiga orice joc”, a spus Elias Charalambous.