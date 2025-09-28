Rapid a învins Petrolul Ploiești, 1-0, pe Stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 11-a a Superligii. Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenor al formației gazdă a criticat arbitrajul.

Golul a fost marcat de Alexandru Pașcanu (24), care a reluat mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău, la lovitura liberă executată de Elvir Koljic, una acordată de arbitrul Marcel Bîrsan pentru un presupus henț al lui Paul Papp.

A fost meciul de debut al lui Eugen Neagoe ca antrenor la Petrolul Ploiești, echipă care nu mai câștigă de opt meciuri în campionat.

Eugen Neagoe a tunat după Petrolul – Rapid. „Dacă e așa, eu sunt președintele României. Nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat”

„Eu ce să zic? Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României, sincer! Nu poți să vii tu să inventezi un henț pe 17 metri, un metru în afara liniei de 16, și apoi să mai inventezi un fault la Roche!

Rapid n-a avut nicio ocazie, ok, nici noi. Nu poți să inventezi tu, Bîrsan, henț! Când este henț? Să ne spună și nouă când este henț.

Nu există așa ceva, nici nu-l atinge pe mână, m-am uitat de 10 ori la fază. Nu atinge mingea cu mâna, din acea fază luăm gol. N-au avut nicio ocazie, niciun șut pe poartă. Ok, un joc închis de ambele părți.

Dar dacă nu este, de ce trebuie să inventezi tu? După zice că ne cheamă la comisii, păi cheamă-l pe el, că inventează. Se vede clar intenție, sincer, cu tot respectul pentru ei. Nu poți să faci așa că vrei tu. Ce să-mi explice? Nu mi-a explicat nimic, nici n-a vrut să stea de vorbă cu mine.

E de nivel prea șmecher, ce să stea de vorbă cu mine?! Eu nu l-am jignit, am vorbit frumos, n-am scos niciun cuvânt nelalocul lui, dar n-a vrut să stea de vorbă cu mine. N-am niciun virus, nimic! A fost pandemie, sunt vaccinat, să vină să-mi spună ceva, dar nu așa! E ușor să câștigi așa.

Am văzut de 10 ori faza, acel henț inventat n-a fost, poate să-mi spună orice, u există, nu este henț niciodată. Dar trecem peste.

Am jucat cu o echipă bună, jucători valoroși, dar nu și-au creat nicio ocazie de gol. Spunea cineva că Rapid va avea posesie 75%, niște povești. Băieții au avut o atitudine bună, așa cum trebuie să o aibă și mai bună începând de astăzi. Le-am cerut, s-au achitat.

Rapid, echipă bună cu jucători valoroși, n-a avut nicio ocazie de a marca. Problema noastră ofensivă o știm. Este o problemă, sper să îmbunătățim lucrurile, suntem datori pe faza ofensivă.

Un rezultat de egalitate era corect după ce s-a întâmplat pe teren în această seară. Dacă vii așa și vrei tu să fii numărul 1 că ești șmecher, ce să facem, mergem mai departe”, a spus Eugen Neagoe, la Prima Sport.