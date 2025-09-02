Prima pagină » Sport » Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului

Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului

02 sept. 2025, 08:12, Sport
Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului

Farul a învins Petrolul Ploiești, 2-1, în ultimul meci din etapa a 8-a a Superligii, iar fanii echipei prahovene îi cer demisia antrenorului Liviu Ciobotariu.

Au marcat Răzvan Tănasă (29), Ionuț Larie (87 – penalty), respectiv Adrian Chică-Roșă (34). Petrolul nu a mai câștigat de cinci etape și e pe locul 12 în clasament.

Liviu Ciobotariu spune că cei din conducere nu l-au anunțat despre o demitere și nu ia în calcul varianta. Antrenorul a venit la Petrolul în iunie și a semnat un contract pe două sezoane.

Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă înfrângere a Petrolului

„E normal ca suporterii să fie supărați și le înțeleg această nemulțumire. După 8 etape, să ai doar 6 puncte și totuși suporterii să vină tot timpul după tine. Au dreptate. Am avut o discuție cu ei și le-am dat dreptate, pentru că ei vor mult mai mult de la noi. Vor rezultate. Orice echipă se hrănește cu rezultate. Le-am explicat că trebuie să mai avem răbdare până vom intra pe linia normală pe care ne-o dorim și noi, și suporterii.

Eu nu știu nimic (n.r. – despre o posibilă demitere). Trebuie să întrebați conducerea. Președintele și acționarii demit, eu nu am vorbit cu nimeni despre așa ceva, nu am fost anunțat. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom discuta. Pe mine nu m-a anunțat nimeni, am vorbit acum cu domnul președinte. Nu știi niciodată, ca antrenor te poți aștepta la orice. O demisie nu este luată în calcul, nu există. Nu plec la greu. Ar fi o dovadă de neseriozitate să pleci de la o echipă când echipa este jos. Nu o să fac asta niciodată. Sunt un luptător și mă voi lupta până când vom avea rezultate. Nu știu ce va fi în continuare, nu am de unde să știu”, a declarat Liviu Ciobotariu, la Prima Sport.

Citește și

SPORT Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj
07:58
Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj
SPORT Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo. „Am discutat inițial cu tatăl lui”
18:24
Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo. „Am discutat inițial cu tatăl lui”
SPORT Paradox în FORMULA 1: cel mai premiat pilot din istoria competiției va fi penalizat pentru că a încălcat viteza maximă admisă prin regulament
17:05
Paradox în FORMULA 1: cel mai premiat pilot din istoria competiției va fi penalizat pentru că a încălcat viteza maximă admisă prin regulament
SPORT A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport
13:33
A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport
SPORT Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
11:51
Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
SPORT Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”
09:56
Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”
Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Dezvăluire uluitoare despre Traian Băsescu. Nu s-a știut nimic 13 ani: Domnul președinte personal i-a dat plicul!
Evz.ro
Prognoza ANM pentru septembrie anunță o toamnă atipică în România
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Lumea cinematografiei este în doliu! Graham Greene, starul din „Dances With Wolves”, a murit la 73 de ani, după o luptă grea cu o boală cumplită
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Delta Dunării se confruntă cu cea mai gravă criză ecologică din ultimele două decenii