Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului

Farul a învins Petrolul Ploiești, 2-1, în ultimul meci din etapa a 8-a a Superligii, iar fanii echipei prahovene îi cer demisia antrenorului Liviu Ciobotariu.

Au marcat Răzvan Tănasă (29), Ionuț Larie (87 – penalty), respectiv Adrian Chică-Roșă (34). Petrolul nu a mai câștigat de cinci etape și e pe locul 12 în clasament.

Liviu Ciobotariu spune că cei din conducere nu l-au anunțat despre o demitere și nu ia în calcul varianta. Antrenorul a venit la Petrolul în iunie și a semnat un contract pe două sezoane.

Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă înfrângere a Petrolului

„E normal ca suporterii să fie supărați și le înțeleg această nemulțumire. După 8 etape, să ai doar 6 puncte și totuși suporterii să vină tot timpul după tine. Au dreptate. Am avut o discuție cu ei și le-am dat dreptate, pentru că ei vor mult mai mult de la noi. Vor rezultate. Orice echipă se hrănește cu rezultate. Le-am explicat că trebuie să mai avem răbdare până vom intra pe linia normală pe care ne-o dorim și noi, și suporterii.

Eu nu știu nimic (n.r. – despre o posibilă demitere). Trebuie să întrebați conducerea. Președintele și acționarii demit, eu nu am vorbit cu nimeni despre așa ceva, nu am fost anunțat. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom discuta. Pe mine nu m-a anunțat nimeni, am vorbit acum cu domnul președinte. Nu știi niciodată, ca antrenor te poți aștepta la orice. O demisie nu este luată în calcul, nu există. Nu plec la greu. Ar fi o dovadă de neseriozitate să pleci de la o echipă când echipa este jos. Nu o să fac asta niciodată. Sunt un luptător și mă voi lupta până când vom avea rezultate. Nu știu ce va fi în continuare, nu am de unde să știu”, a declarat Liviu Ciobotariu, la Prima Sport.