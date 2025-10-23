FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League

FCSB – Bologna, din etapa 3 a Europa League se joacă joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Bologna, după spusele lui Gigi Becali: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

De partea cealaltă, Daniel Niccolini va sta pe banca tehnică a italienilor de la Bologna pentru că principalul Vincenzo Italiano e în spital din cauza unei pneumonii.

FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start

„Cu Bologna, va juca mai bună echipă, Olaru joacă, Cisotti joacă, Miculescu joacă, Șut joacă, Ngezana joacă. În apărare, stânga, dreapta, să vedem cum se simt. Nu știu dacă Radunovic joacă, eu cred că da. Ngezana cu Lixandru, fundași centrali, dar eu cred că e mai bun Lixandru decât Baba.

Baba va juca acum mijlocaș central. Nu avem alt fundaș central, o să joace Lixandru să îl vedem și pe el. Pantea în dreapta. O să joace Thiam o repriză, Bîrligea o repriză. Sau Alibec cu Bîrligea, nu știm încă sigur, să vedem dacă a înjurat”, a declarat Gigi Becali, patronul FCSB, la Digi Sport.

Juri Cisotti: „Nu mă așteptam să ajung să joc în cupele europene”

„Pentru mine nu contează că joc împotriva unei echipe italiene. Nu schimbă nimic. Nu știu foarte multe despre fotbalul italian. Nu am mai jucat acolo de zece ani. Îl cunosc, dar nu în detaliu. Bologna e o echipă bună. În Europa, fiecare meci are propria lui istorie. Trebuie să ne concentrăm să facem un meci bun. Jucăm acasă, sper să avem suporteri alături, iar după aia depinde doar de noi. Fiecare meci european e dificil. E diferit în fiecare țară. Depinde doar de noi cum începem partida. Pentru noi, fiecare meci e important, indiferent dacă e campionat, cupă sau competiție europeană. Suntem o echipă bună, dar trebuie să arătăm asta pe teren.

Fotbalul e frumos tocmai pentru că nimeni nu e favorit în meciurile europene. E normal ca suporterii să fie puțin dezamăgiți. Nu avem rezultate bune în campionat, dar sezonul e lung și avem nevoie de susținerea lor, mai ales că jucăm acasă. Nu mă așteptam să ajung să joc în cupele europene când am venit în România, dar lucrurile se pot schimba. Fiecare meci european e o șansă să arăt că sunt pregătit”, a declarat și Juri Cisotti.