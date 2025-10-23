Prima pagină » Sport » FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League

FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League

23 oct. 2025, 08:21, Sport
FCSB - Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League

FCSB – Bologna, din etapa 3 a Europa League se joacă joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Bologna, după spusele lui Gigi Becali: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

De partea cealaltă, Daniel Niccolini va sta pe banca tehnică a italienilor de la Bologna pentru că principalul Vincenzo Italiano e în spital din cauza unei pneumonii.

FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start

„Cu Bologna, va juca mai bună echipă, Olaru joacă, Cisotti joacă, Miculescu joacă, Șut joacă, Ngezana joacă. În apărare, stânga, dreapta, să vedem cum se simt. Nu știu dacă Radunovic joacă, eu cred că da. Ngezana cu Lixandru, fundași centrali, dar eu cred că e mai bun Lixandru decât Baba.

Baba va juca acum mijlocaș central. Nu avem alt fundaș central, o să joace Lixandru să îl vedem și pe el. Pantea în dreapta. O să joace Thiam o repriză, Bîrligea o repriză. Sau Alibec cu Bîrligea, nu știm încă sigur, să vedem dacă a înjurat”, a declarat Gigi Becali, patronul FCSB, la Digi Sport.

Juri Cisotti: „Nu mă așteptam să ajung să joc în cupele europene”

„Pentru mine nu contează că joc împotriva unei echipe italiene. Nu schimbă nimic. Nu știu foarte multe despre fotbalul italian. Nu am mai jucat acolo de zece ani. Îl cunosc, dar nu în detaliu. Bologna e o echipă bună. În Europa, fiecare meci are propria lui istorie. Trebuie să ne concentrăm să facem un meci bun. Jucăm acasă, sper să avem suporteri alături, iar după aia depinde doar de noi. Fiecare meci european e dificil. E diferit în fiecare țară. Depinde doar de noi cum începem partida. Pentru noi, fiecare meci e important, indiferent dacă e campionat, cupă sau competiție europeană. Suntem o echipă bună, dar trebuie să arătăm asta pe teren.

Fotbalul e frumos tocmai pentru că nimeni nu e favorit în meciurile europene. E normal ca suporterii să fie puțin dezamăgiți. Nu avem rezultate bune în campionat, dar sezonul e lung și avem nevoie de susținerea lor, mai ales că jucăm acasă. Nu mă așteptam să ajung să joc în cupele europene când am venit în România, dar lucrurile se pot schimba. Fiecare meci european e o șansă să arăt că sunt pregătit”, a declarat și Juri Cisotti.

Mediafax
Atenție șoferi! Ceaţa densă afectează traficul în mai multe judeţe
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Tentativă la o ambasadă din Bucureşti. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta cu maşina / Surse: Ar fi vorba despre Ambasada Rusiei
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
VIDEO De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
Cantitatea de oțet potrivită pentru murături. Secretul pentru a le menține crocante
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Igor Cuciuc povestește ce și-a dorit fiica sa cu ardoare, dar NU a mai reușit: "Păcat că nu și-a văzut visul împlinit să...". Andreea Cuciuc a luptat pentru acest vis până în ultima clipă. Nu renunțase niciodată, chiar și atunci când totul părea imposibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Grădiniță din Harkov, bombardată de forțele ruse. Zeci de copii au fost evacuați