FIFA anunță noile reguli pentru Cupa Mondială din 2026: care sunt cele mai importante patru schimbări

Cupa Mondială 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar ediția prezintă mai multe elemente noi față de anii precedenți. Va fi prima dată când competiția va avea trei țări gazdă diferite (Statele Unite, Mexic și Canada). De altfel, formatul se extinde de la 32 la 48 de echipe, oferind mai multor națiuni oportunitatea de a participa. Iată mai jos, în articol, care sunt noile reguli anunțate de FIFA. Există patru schimbări importante.

Forul de conducere al fotbalului a adus o serie de schimbări la regulament, cu scopul de a îmbunătăți experiența și de a pune capăt uneia dintre cele mai mari probleme ale fotbalului modern. Și anume, pierderea de timp. După câteva luni de studiu, noul regulament pentru Cupa Mondială din 2026 este acum oficial, arată Larazon.es.

FIFA anunță noile reguli pentru Cupa Mondială din 2026

Pe 28 februarie 2026, IFAB a aprobat un pachet de măsuri care vor intra în vigoare la Cupa Mondială. Scopul acestor reguli este de a combate pierderea deliberată de timp și de a îmbunătăți fluxul jocului. Scopul este de a transforma dinamica meciurilor într-o experiență mult mai vibrantă și mai echitabilă pentru fani. Pentru a realiza acest lucru, sunt luate în considerare 4 schimbări importante.

Cele 4 schimbări

Sfârșitul înlocuirilor lente. Prima schimbare majoră se referă la schimbări. Până acum, echipele foloseau perioada de schimbări pentru a-și amâna revenirea pe teren și astfel a câștiga timp până la fluierul final. FIFA a fost de acord însă să pună capăt acestei situații. De acum înainte, un jucător înlocuit va avea la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi terenul. În caz contrar, înlocuitorul său nu poate intra pe teren timp de un minut întreg.

„Rănirile false” sunt de domeniul trecutului. O altă schimbare majoră este legată de jucătorii care suferă accidentări. Este foarte frecvent să vezi jucători din echipa câștigătoare care încep să aibă probleme fizice în ultimele minute, care uneori nu sunt reale. De aceea, FIFA s-a concentrat și asupra acestei probleme, implementând o nouă regulă. Odată cu venirea Cupei Mondiale, orice jucător care necesită îngrijiri medicale trebuie să părăsească terenul și să rămână în afara terenului cel puțin un minut înainte de a i se permite să se reîntoarcă, arată sursa citată.

Timpul alocat pentru aruncările de la margine și loviturile de poartă. Reluarea jocului însemna anterior o întârziere de câteva secunde pentru jucători, lucru care nu se va mai întâmpla. Începând din această vară, timpul pe care portarii îl au la dispoziție pentru a executa lovituri de poartă va fi redus de la opt la cinci secunde. Dacă acest timp este depășit, echipa adversă va prelua posesia mingii printr-o lovitură de colț. Jucătorii care întârzie aruncarea de la margine vor pierde și posesia mingii.

VAR-ul va fi mai mult implicat în meci. Tehnologia nu putea interveni în anumite momente cheie, cruciale pentru meci. VAR va putea interveni în cazul cartonașelor galbene secundare care duc la acordarea unui cartonaș roșu. Pot fi revizuite și loviturile de colț care nu au fost acordate dintr-o eroare.

