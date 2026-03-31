FIFA anunță noile reguli pentru Cupa Mondială din 2026: care sunt cele mai importante patru schimbări

Cupa Mondială 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar ediția prezintă mai multe elemente noi față de anii precedenți. Va fi prima dată când competiția va avea trei țări gazdă diferite (Statele Unite, Mexic și Canada). De altfel, formatul se extinde de la 32 la 48 de echipe, oferind mai multor națiuni oportunitatea de a participa. Iată mai jos, în articol, care sunt noile reguli anunțate de FIFA. Există patru schimbări importante.

Forul de conducere al fotbalului a adus o serie de schimbări la regulament, cu scopul de a îmbunătăți experiența și de a pune capăt uneia dintre cele mai mari probleme ale fotbalului modern. Și anume, pierderea de timp. După câteva luni de studiu, noul regulament pentru Cupa Mondială din 2026 este acum oficial, arată Larazon.es.

Pe 28 februarie 2026, IFAB a aprobat un pachet de măsuri care vor intra în vigoare la Cupa Mondială. Scopul acestor reguli este de a combate pierderea deliberată de timp și de a îmbunătăți fluxul jocului. Scopul este de a transforma dinamica meciurilor într-o experiență mult mai vibrantă și mai echitabilă pentru fani. Pentru a realiza acest lucru, sunt luate în considerare 4 schimbări importante.

Cele 4 schimbări

Sfârșitul înlocuirilor lente. Prima schimbare majoră se referă la schimbări. Până acum, echipele foloseau perioada de schimbări pentru a-și amâna revenirea pe teren și astfel a câștiga timp până la fluierul final. FIFA a fost de acord însă să pună capăt acestei situații. De acum înainte, un jucător înlocuit va avea la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi terenul. În caz contrar, înlocuitorul său nu poate intra pe teren timp de un minut întreg.

„Rănirile false” sunt de domeniul trecutului. O altă schimbare majoră este legată de jucătorii care suferă accidentări. Este foarte frecvent să vezi jucători din echipa câștigătoare care încep să aibă probleme fizice în ultimele minute, care uneori nu sunt reale. De aceea, FIFA s-a concentrat și asupra acestei probleme, implementând o nouă regulă. Odată cu venirea Cupei Mondiale, orice jucător care necesită îngrijiri medicale trebuie să părăsească terenul și să rămână în afara terenului cel puțin un minut înainte de a i se permite să se reîntoarcă, arată sursa citată.

Timpul alocat pentru aruncările de la margine și loviturile de poartă. Reluarea jocului însemna anterior o întârziere de câteva secunde pentru jucători, lucru care nu se va mai întâmpla. Începând din această vară, timpul pe care portarii îl au la dispoziție pentru a executa lovituri de poartă va fi redus de la opt la cinci secunde. Dacă acest timp este depășit, echipa adversă va prelua posesia mingii printr-o lovitură de colț. Jucătorii care întârzie aruncarea de la margine vor pierde și posesia mingii.

VAR-ul va fi mai mult implicat în meci. Tehnologia nu putea interveni în anumite momente cheie, cruciale pentru meci. VAR va putea interveni în cazul cartonașelor galbene secundare care duc la acordarea unui cartonaș roșu. Pot fi revizuite și loviturile de colț care nu au fost acordate dintr-o eroare.

Autorul recomandă:

Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Singura imagine cunoscută cu o femeie romană luptând cu un animal sălbatic într-o arenă

